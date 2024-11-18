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При пожаре в частном доме в Орловской области погибли два человека
При пожаре в частном доме в Орловской области погибли два человека - РИА Новости, 18.11.2024
При пожаре в частном доме в Орловской области погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Крутое в Орловской области, есть один пострадавший, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T23:58
2024-11-18T23:58
2024-11-18T23:58
происшествия
россия
орловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Крутое в Орловской области, есть один пострадавший, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В селе Крутое загорелись частный дом и хозпостройки. При тушении огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины. Еще один человек передан медикам. Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания электропроводки", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что пожар на 180 квадратах потушили 13 специалистов и 6 единиц техники МЧС России.
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происшествия, россия, орловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Орловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном доме в Орловской области погибли два человека
МЧС: в Орловской области вспыхнул пожар в частном доме, два человека погибли