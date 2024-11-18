https://ria.ru/20241118/pozhar-1984457141.html

Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре

Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре - РИА Новости, 18.11.2024

Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре

Огнеборцы ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:29

2024-11-18T19:29

2024-11-18T19:50

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ."Во Владивостоке сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - заявило ведомство в Telegram-канале.Информация о пострадавших не поступала, на месте ЧП, как отмечается, работают 48 специалистов и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20241118/pozhar-1984369185.html

владивосток

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2024

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владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия