Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 18.11.2024 (обновлено: 19:50 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/pozhar-1984457141.html
Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре
Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре - РИА Новости, 18.11.2024
Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре
Огнеборцы ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:29
2024-11-18T19:50
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984459621_1:71:1016:642_1920x0_80_0_0_bfbadd7100052d714231e798f45d23ee.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ."Во Владивостоке сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - заявило ведомство в Telegram-канале.Информация о пострадавших не поступала, на месте ЧП, как отмечается, работают 48 специалистов и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20241118/pozhar-1984369185.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984459621_65:0:1014:712_1920x0_80_0_0_0fbc1b50d0bbb85eb3cce6522df0e0e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре

МЧС РФ: во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре

© МЧС России/TelegramПожар в торговом центре во Владивостоке. 18 ноября 2024
Пожар в торговом центре во Владивостоке. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© МЧС России/Telegram
Пожар в торговом центре во Владивостоке. 18 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ.
"Во Владивостоке сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - заявило ведомство в Telegram-канале.
Информация о пострадавших не поступала, на месте ЧП, как отмечается, работают 48 специалистов и 11 единиц техники.
Тушение пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали двое рабочих
Вчера, 12:41
 
ВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала