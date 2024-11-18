https://ria.ru/20241118/pozhar-1984457141.html
Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре
Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре - РИА Новости, 18.11.2024
Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре
Огнеборцы ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:29
2024-11-18T19:29
2024-11-18T19:50
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Огнеборцы ликвидировали открытое горение в торговом центре во Владивостоке, сообщает МЧС РФ."Во Владивостоке сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - заявило ведомство в Telegram-канале.Информация о пострадавших не поступала, на месте ЧП, как отмечается, работают 48 специалистов и 11 единиц техники.
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владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре
МЧС РФ: во Владивостоке потушили открытый огонь в торговом центре