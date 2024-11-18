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Во Владивостоке произошел пожар в торговом центре
Во Владивостоке произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 18.11.2024
Во Владивостоке произошел пожар в торговом центре
Торговый центр загорелся во Владивостоке, пожар охватил 200 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:23
2024-11-18T19:23
2024-11-18T19:51
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Торговый центр загорелся во Владивостоке, пожар охватил 200 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано, сообщает МЧС РФ."Во Владивостоке огнеборцы МЧС России локализовали пожар в торговом центре. На улице Полетаева загорелся склад на минус втором этаже. Огонь охватил 200 "квадратов", - сообщило ведомство в Telegram-канале.Через несколько минут МЧС РФ сообщило и о ликвидации открытого горения.Информация о пострадавших не поступала, на месте ЧП, как отмечается, работают 48 специалистов и 11 единиц техники.
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происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке произошел пожар в торговом центре
МЧС: пожар в торговом центре во Владивостоке локализован