https://ria.ru/20241118/pozhar-1984456294.html

Во Владивостоке произошел пожар в торговом центре

Во Владивостоке произошел пожар в торговом центре - РИА Новости, 18.11.2024

Во Владивостоке произошел пожар в торговом центре

Торговый центр загорелся во Владивостоке, пожар охватил 200 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:23

2024-11-18T19:23

2024-11-18T19:51

происшествия

владивосток

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Торговый центр загорелся во Владивостоке, пожар охватил 200 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано, сообщает МЧС РФ."Во Владивостоке огнеборцы МЧС России локализовали пожар в торговом центре. На улице Полетаева загорелся склад на минус втором этаже. Огонь охватил 200 "квадратов", - сообщило ведомство в Telegram-канале.Через несколько минут МЧС РФ сообщило и о ликвидации открытого горения.Информация о пострадавших не поступала, на месте ЧП, как отмечается, работают 48 специалистов и 11 единиц техники.

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владивосток

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происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)