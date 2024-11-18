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При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали двое рабочих - РИА Новости, 18.11.2024
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12:41 18.11.2024 (обновлено: 13:05 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/pozhar-1984369185.html
При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали двое рабочих
При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали двое рабочих - РИА Новости, 18.11.2024
При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали двое рабочих
Два сотрудника организации, выполняющей ремонт крыши, пострадали при пожаре в больнице Екатеринбурга, один госпитализирован, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:41
2024-11-18T13:05
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Два сотрудника организации, выполняющей ремонт крыши, пострадали при пожаре в больнице Екатеринбурга, один госпитализирован, сообщает минздрав региона. Пожар на кровле поликлиники при Центральной городской больнице №3 был локализован на площади 300 квадратных метров, открытый огонь уже потушен. Прокуратура сообщала, что пострадал рабочий, участвовавший в ремонте крыши. "В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт крыши. Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован", - отметили в минздраве.Как уточнил журналистам начальник службы пожаротушения Свердловской области Егор Бухряков, один пострадавший с отравлением продуктами горения был спасен пожарными подразделениями непосредственно с кровли. Еще один человек, по его словам, при падении получил ушиб голени.
https://ria.ru/20241116/pozhar-1984174042.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали двое рабочих

При пожаре в больнице Екатеринбурга пострадали 2 рабочих, один госпитализирован

© МЧС РоссииТушение пожара в Екатеринбурге
Тушение пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© МЧС России
Тушение пожара в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Два сотрудника организации, выполняющей ремонт крыши, пострадали при пожаре в больнице Екатеринбурга, один госпитализирован, сообщает минздрав региона.
Пожар на кровле поликлиники при Центральной городской больнице №3 был локализован на площади 300 квадратных метров, открытый огонь уже потушен. Прокуратура сообщала, что пострадал рабочий, участвовавший в ремонте крыши.
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"В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт крыши. Одному из них оказана помощь на месте, второй госпитализирован", - отметили в минздраве.
Как уточнил журналистам начальник службы пожаротушения Свердловской области Егор Бухряков, один пострадавший с отравлением продуктами горения был спасен пожарными подразделениями непосредственно с кровли. Еще один человек, по его словам, при падении получил ушиб голени.
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