https://ria.ru/20241118/pozhar-1984362579.html

В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике

В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике - РИА Новости, 18.11.2024

В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике

Спасатели ликвидировали открытое горение в поликлинике Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:15

2024-11-18T12:15

2024-11-18T12:19

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в поликлинике Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что крыша загорелась на территории Центральной городской клинической больницы № 3, пожар локализован на площади 300 квадратных метров."В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение. Сотрудники МЧС России спасли человека с кровли здания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241117/pozhar-1984266373.html

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екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия