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В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике - РИА Новости, 18.11.2024
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12:15 18.11.2024 (обновлено: 12:19 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/pozhar-1984362579.html
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике - РИА Новости, 18.11.2024
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике
Спасатели ликвидировали открытое горение в поликлинике Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:15
2024-11-18T12:19
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в поликлинике Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что крыша загорелась на территории Центральной городской клинической больницы № 3, пожар локализован на площади 300 квадратных метров."В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение. Сотрудники МЧС России спасли человека с кровли здания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике

МЧС РФ: в Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике

© МЧС РоссииТушение пожара в Екатеринбурге. 18 ноября 2024
Тушение пожара в Екатеринбурге. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© МЧС России
Тушение пожара в Екатеринбурге. 18 ноября 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в поликлинике Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что крыша загорелась на территории Центральной городской клинической больницы № 3, пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
"В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение. Сотрудники МЧС России спасли человека с кровли здания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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ЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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