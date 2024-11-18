https://ria.ru/20241118/pozhar-1984362579.html
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике - РИА Новости, 18.11.2024
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике
Спасатели ликвидировали открытое горение в поликлинике Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:15
2024-11-18T12:15
2024-11-18T12:19
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984363134_12:0:1198:667_1920x0_80_0_0_3f0fb24ca9dc3823420fc873936c1640.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в поликлинике Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что крыша загорелась на территории Центральной городской клинической больницы № 3, пожар локализован на площади 300 квадратных метров."В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение. Сотрудники МЧС России спасли человека с кровли здания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20241117/pozhar-1984266373.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984363134_160:0:1049:667_1920x0_80_0_0_57c1fb8674685e2179049e7b749c07ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике
МЧС РФ: в Екатеринбурге потушили открытый огонь в поликлинике