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В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники - РИА Новости, 18.11.2024
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12:13 18.11.2024 (обновлено: 13:06 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/pozhar-1984362083.html
В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники
В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники - РИА Новости, 18.11.2024
В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники
Спасатели спасли человека с горящей крыши поликлиники Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:13
2024-11-18T13:06
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Спасатели спасли человека с горящей крыши поликлиники Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что крыша загорелась на территории Центральной городской клинической больницы № 3, пожар локализован на площади 300 квадратных метров."Сотрудники МЧС России спасли человека с кровли здания", - говорится в сообщении МЧС РФ.
екатеринбург
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60
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60
Спасение человека с крыши при пожаре в поликлинике в Екатеринбурге
Человек спасен с крыши при пожаре в поликлинике в Екатеринбурге, сообщили в МЧС, показав кадры.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Спасатели спасли человека с горящей крыши поликлиники Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ.
2024-11-18T12:13
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В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники

Сотрудники МЧС спасли человека с горящей крыши поликлиники в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Спасатели спасли человека с горящей крыши поликлиники Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что крыша загорелась на территории Центральной городской клинической больницы № 3, пожар локализован на площади 300 квадратных метров.
"Сотрудники МЧС России спасли человека с кровли здания", - говорится в сообщении МЧС РФ.
 
ПроисшествияЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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