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В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники
В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники - РИА Новости, 18.11.2024
В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники
Спасатели спасли человека с горящей крыши поликлиники Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:13
2024-11-18T12:13
2024-11-18T13:06
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Спасатели спасли человека с горящей крыши поликлиники Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что крыша загорелась на территории Центральной городской клинической больницы № 3, пожар локализован на площади 300 квадратных метров."Сотрудники МЧС России спасли человека с кровли здания", - говорится в сообщении МЧС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасение человека с крыши при пожаре в поликлинике в Екатеринбурге
Человек спасен с крыши при пожаре в поликлинике в Екатеринбурге, сообщили в МЧС, показав кадры.
2024-11-18T12:13
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники
Сотрудники МЧС спасли человека с горящей крыши поликлиники в Екатеринбурге