https://ria.ru/20241118/pozhar-1984362083.html

В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники

В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники - РИА Новости, 18.11.2024

В Екатеринбурге спасли человека с горящей крыши поликлиники

Спасатели спасли человека с горящей крыши поликлиники Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:13

2024-11-18T12:13

2024-11-18T13:06

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984372827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a4a62b4f6b262043819e0219e4e81f50.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Спасатели спасли человека с горящей крыши поликлиники Центральной городской больницы №3 в центре Екатеринбурга, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что крыша загорелась на территории Центральной городской клинической больницы № 3, пожар локализован на площади 300 квадратных метров."Сотрудники МЧС России спасли человека с кровли здания", - говорится в сообщении МЧС РФ.

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасение человека с крыши при пожаре в поликлинике в Екатеринбурге Человек спасен с крыши при пожаре в поликлинике в Екатеринбурге, сообщили в МЧС, показав кадры. 2024-11-18T12:13 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, видео