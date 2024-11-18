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В Екатеринбурге локализовали пожар на территории больницы - РИА Новости, 18.11.2024
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12:03 18.11.2024 (обновлено: 12:07 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/pozhar-1984359416.html
В Екатеринбурге локализовали пожар на территории больницы
В Екатеринбурге локализовали пожар на территории больницы - РИА Новости, 18.11.2024
В Екатеринбурге локализовали пожар на территории больницы
Возгорание кровли поликлиники в центре Екатеринбурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:03
2024-11-18T12:07
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Возгорание кровли поликлиники в центре Екатеринбурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает МЧС РФ."На улице Братьев Боковых горит кровля административного здания на территории Центральной городской клинической больницы №3. Пожар локализован на 300 "квадратах", - говорится в сообщении.Уточняется, что самостоятельно эвакуировались 350 человек.
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россия
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, екатеринбург
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Екатеринбург
В Екатеринбурге локализовали пожар на территории больницы

В Екатеринбурге локализовали пожар на территории городской клинической больницы

© Кадр видео из соцсетейДым на месте пожара в Екатеринбурге
Дым на месте пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте пожара в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Возгорание кровли поликлиники в центре Екатеринбурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
"На улице Братьев Боковых горит кровля административного здания на территории Центральной городской клинической больницы №3. Пожар локализован на 300 "квадратах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самостоятельно эвакуировались 350 человек.
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