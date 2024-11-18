https://ria.ru/20241118/pozhar-1984359416.html

В Екатеринбурге локализовали пожар на территории больницы

В Екатеринбурге локализовали пожар на территории больницы - РИА Новости, 18.11.2024

В Екатеринбурге локализовали пожар на территории больницы

Возгорание кровли поликлиники в центре Екатеринбурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:03

2024-11-18T12:03

2024-11-18T12:07

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Возгорание кровли поликлиники в центре Екатеринбурга локализовано на площади 300 квадратных метров, сообщает МЧС РФ."На улице Братьев Боковых горит кровля административного здания на территории Центральной городской клинической больницы №3. Пожар локализован на 300 "квадратах", - говорится в сообщении.Уточняется, что самостоятельно эвакуировались 350 человек.

https://ria.ru/20241117/pozhar-1984266373.html

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2024

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, екатеринбург