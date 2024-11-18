https://ria.ru/20241118/pozhar-1984357157.html

В Екатеринбурге загорелась кровля поликлиники

В Екатеринбурге загорелась кровля поликлиники - РИА Новости, 18.11.2024

В Екатеринбурге загорелась кровля поликлиники

Кровля поликлиники загорелась в Екатеринбурге на 200 квадратных метрах, идет эвакуация пациентов и посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:49

2024-11-18T11:49

2024-11-18T11:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Кровля поликлиники загорелась в Екатеринбурге на 200 квадратных метрах, идет эвакуация пациентов и посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону."Днем 18 ноября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории поликлиники Центральной городской клинической больницы №3, поликлиника №2. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля административного здания. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его данным, в настоящее время проводится эвакуация пациентов и посетителей. К ликвидации возгорания привлечены 13 единиц спецтехники и 39 человек личного состава.

https://ria.ru/20241117/pozhar-1984214911.html

екатеринбург

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия