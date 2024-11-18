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Самарское правительство проверят на полиграфе при подозрении в коррупции

Самарское правительство проверят на полиграфе при подозрении в коррупции - РИА Новости, 18.11.2024

Самарское правительство проверят на полиграфе при подозрении в коррупции

Члены правительства Самарской области будут проходить проверку на полиграфе при подозрении в совершении коррупционных нарушений, заявил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:31

2024-11-18T14:31

2024-11-18T14:31

вячеслав федорищев

россия

самарская область

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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Члены правительства Самарской области будут проходить проверку на полиграфе при подозрении в совершении коррупционных нарушений, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. "В администрации губернатора (Самарской области - ред.) создать комитет по обеспечению антикоррупционной деятельности. С 1 января внедрить в правительство Самарской области систему "Полиграф"... Полиграф применять в случаях конфликтных ситуаций, конфликтных - имеется в виду, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности. На добровольной основе каждому члену правительства предложить, начиная с 1 января, регулярно раз в полгода проходить полиграф", - сказал Федорищев на оперативном совещании правительства региона, которое транслировалось онлайн. Он поручил согласовать эту работу с профильными ведомствами. Ранее Федорищев сообщал, что в задачи антикоррупционного комитета будет входить реализация мероприятий, представляющих возможность жителям, всем участникам хозяйственных и бюджетных процессов давать объективную информацию о коррупционных факторах. На данный момент под следствием находятся экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, бывшие министр строительства Николай Плаксин и министр финансов Андрей Прямилов. Они стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве станции метро "Театральная" в Самаре. Позже депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что указанным фигурантам, а также еще одному экс-министру строительства Михаилу Асееву (фигурант дела о превышении полномочий при проектировании станции метро "Самарская) предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ).

россия

самарская область

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вячеслав федорищев, россия, самарская область