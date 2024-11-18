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Более 1100 субъектов МСП получили социальный статус в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2024
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Новости Подмосковья
 
15:55 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984413824.html
Более 1100 субъектов МСП получили социальный статус в Подмосковье
Более 1100 субъектов МСП получили социальный статус в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2024
Более 1100 субъектов МСП получили социальный статус в Подмосковье
Более 1100 субъектов МСП в Подмосковье получили социальный статус с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:55
2024-11-18T15:55
новости подмосковья
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 1100 субъектов МСП в Подмосковье получили социальный статус с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. В этом году социальными признано уже 1153 субъекта МСП, из которых 885 подтвердили социальный статус, остальные получили его впервые. Таким образом, Подмосковье снова побило свой рекорд по числу социальных компаний. При этом до конца года это число может увеличиться", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в целях поддержки социального бизнеса в регионе работают специальные субсидии и гранты. В этом году получателями субсидий для соцпредприятий станут 70 субъектов МСП. Так, общая сумма поддержки составит 100 миллионов рублей. Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)

Более 1100 субъектов МСП получили социальный статус в Подмосковье

© Фото : Портал Правительства Московской областиЗдание Дома правительства Московской области
Здание Дома правительства Московской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Портал Правительства Московской области
Здание Дома правительства Московской области
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 1100 субъектов МСП в Подмосковье получили социальный статус с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. В этом году социальными признано уже 1153 субъекта МСП, из которых 885 подтвердили социальный статус, остальные получили его впервые. Таким образом, Подмосковье снова побило свой рекорд по числу социальных компаний. При этом до конца года это число может увеличиться", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в целях поддержки социального бизнеса в регионе работают специальные субсидии и гранты. В этом году получателями субсидий для соцпредприятий станут 70 субъектов МСП. Так, общая сумма поддержки составит 100 миллионов рублей.
Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
 
Новости ПодмосковьяПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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