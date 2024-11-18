https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984410539.html
Почти 100 тысяч дефектов во дворах устранили коммунальщики в Подмосковье
Почти 100 тысяч дефектов во дворах устранили коммунальщики в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2024
Почти 100 тысяч дефектов во дворах устранили коммунальщики в Подмосковье
Около 100 тысяч дефектов на дворовых территориях устранили коммунальные службы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:32
2024-11-18T15:32
2024-11-18T15:32
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около 100 тысяч дефектов на дворовых территориях устранили коммунальные службы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. С начала года в регионе силами инспекторского состава ведомства и камер системы "Безопасный регион" выявлено более 115 тысяч дефектов. Около 90% из них уже устранено – 99 680 объектов приведены в надлежащее состояние. Нарушения в содержании территорий варьируются от мелких до значительных. Больше всего работ по выявленным нарушениям проведено в части: ликвидации отходов на контейнерных площадках – более 21 тысячи, уборки смета на проездах – порядка 15 тысяч, устранения вандальных надписей на стенах зданий и заборах – более 10 тысяч. Остальные неисправности, которые требуют более комплексных ремонтных работ, находятся на контроле управляющих компаний, муниципальных бюджетных учреждений и подрядных организаций.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около 100 тысяч дефектов на дворовых территориях устранили коммунальные службы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
С начала года в регионе силами инспекторского состава ведомства и камер системы "Безопасный регион" выявлено более 115 тысяч дефектов. Около 90% из них уже устранено – 99 680 объектов приведены в надлежащее состояние. Нарушения в содержании территорий варьируются от мелких до значительных.
Больше всего работ по выявленным нарушениям проведено в части: ликвидации отходов на контейнерных площадках – более 21 тысячи, уборки смета на проездах – порядка 15 тысяч, устранения вандальных надписей на стенах зданий и заборах – более 10 тысяч.
Остальные неисправности, которые требуют более комплексных ремонтных работ, находятся на контроле управляющих компаний, муниципальных бюджетных учреждений и подрядных организаций.