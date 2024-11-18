https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984410539.html

Почти 100 тысяч дефектов во дворах устранили коммунальщики в Подмосковье

Почти 100 тысяч дефектов во дворах устранили коммунальщики в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2024

Почти 100 тысяч дефектов во дворах устранили коммунальщики в Подмосковье

Около 100 тысяч дефектов на дворовых территориях устранили коммунальные службы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:32

2024-11-18T15:32

2024-11-18T15:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Около 100 тысяч дефектов на дворовых территориях устранили коммунальные службы Подмосковья с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. С начала года в регионе силами инспекторского состава ведомства и камер системы "Безопасный регион" выявлено более 115 тысяч дефектов. Около 90% из них уже устранено – 99 680 объектов приведены в надлежащее состояние. Нарушения в содержании территорий варьируются от мелких до значительных. Больше всего работ по выявленным нарушениям проведено в части: ликвидации отходов на контейнерных площадках – более 21 тысячи, уборки смета на проездах – порядка 15 тысяч, устранения вандальных надписей на стенах зданий и заборах – более 10 тысяч. Остальные неисправности, которые требуют более комплексных ремонтных работ, находятся на контроле управляющих компаний, муниципальных бюджетных учреждений и подрядных организаций.

https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984375452.html

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московская область (подмосковье)