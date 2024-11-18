https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984394951.html
Более 1,4 миллиона раз использовали сервис с графиком автобусов Подмосковья
Более 1,4 миллиона раз использовали сервис с графиком автобусов Подмосковья - РИА Новости, 18.11.2024
Более 1,4 миллиона раз использовали сервис с графиком автобусов Подмосковья
Жители Подмосковья использовали сайт "Мострансавто" "Скачай, не срывай" с расписанием автобусов более 1,4 миллиона раз, проект стартовал в апреле 2023 года,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:13
2024-11-18T14:13
2024-11-18T14:13
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья использовали сайт "Мострансавто" "Скачай, не срывай" с расписанием автобусов более 1,4 миллиона раз, проект стартовал в апреле 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Опция доступна на официальном сайте перевозчика в разделе "Маршруты и расписания"/"Расписание". Актуальное расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте "Мострансавто" в телеграме. Кроме того, информацию о графике движения предоставляет виртуальный помощник на Единой линии связи. Чтобы воспользоваться опцией именно на сайте, скачать нужное расписание на телефон или распечатать, достаточно несколько кликов: необходимо ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением стрелки. В результате пользователи получают график движения в привычном формате и дизайне, каким они видят его на остановочных пунктах. Также пассажиры могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья использовали сайт "Мострансавто" "Скачай, не срывай" с расписанием автобусов более 1,4 миллиона раз, проект стартовал в апреле 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Опция доступна на официальном сайте перевозчика в разделе "Маршруты и расписания"/"Расписание". Актуальное расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте "Мострансавто" в телеграме. Кроме того, информацию о графике движения предоставляет виртуальный помощник на Единой линии связи.
Чтобы воспользоваться опцией именно на сайте, скачать нужное расписание на телефон или распечатать, достаточно несколько кликов: необходимо ввести в поисковую строку номер маршрута, выбрать остановку, нажать на значок с изображением стрелки.
В результате пользователи получают график движения в привычном формате и дизайне, каким они видят его на остановочных пунктах. Также пассажиры могут посмотреть, какие маршруты следуют через выбранный остановочный пункт.