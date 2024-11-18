https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984375452.html
Более 37 километров тротуаров к турместам обустроили в Подмосковье
Более 37 километров тротуаров к турместам обустроили в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2024
Более 37 километров тротуаров к турместам обустроили в Подмосковье
Специалисты обустроили более 37 километров новых тротуаров вблизи туристических и общественных пространств Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:12
2024-11-18T13:12
2024-11-18T13:12
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты обустроили более 37 километров новых тротуаров вблизи туристических и общественных пространств Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Работы ведутся по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". "Дорожники обустроили 30 новых тротуаров длиной более 37 километров к паркам, церквям, музеям и усадьбам, расположенным в 21 городском округе. Путь пешеходов к местам притяжения стал комфортнее и безопаснее – тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой для удобства маломобильных граждан", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. В Чехове новые тротуары появились на Симферопольском шоссе, обеспечивая безопасный доступ к усадьбе Молоди и мемориалу Молодинской битвы, на улице Чехова рядом с музеем писем А. П. Чехова, сквером и памятником Пограничникам, а также на улице Гагарина – к местному парку, скверу и мемориалу Великой Отечественной Войны. В городском округе Коломна новый безопасный путь появился в селе Черкизово, он ведет к одноименной усадьбе, а также к Успенской и Никольской церквям. Также доступ построили и на других общественных пространствах. Всего до конца года в регионе планируется построить 69 километров новых тротуаров в рамках нацпроекта.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты обустроили более 37 километров новых тротуаров вблизи туристических и общественных пространств Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы ведутся по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
"Дорожники обустроили 30 новых тротуаров длиной более 37 километров к паркам, церквям, музеям и усадьбам, расположенным в 21 городском округе. Путь пешеходов к местам притяжения стал комфортнее и безопаснее – тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой для удобства маломобильных граждан", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
В Чехове новые тротуары появились на Симферопольском шоссе, обеспечивая безопасный доступ к усадьбе Молоди и мемориалу Молодинской битвы, на улице Чехова рядом с музеем писем А. П. Чехова, сквером и памятником Пограничникам, а также на улице Гагарина – к местному парку, скверу и мемориалу Великой Отечественной Войны. В городском округе Коломна новый безопасный путь появился в селе Черкизово, он ведет к одноименной усадьбе, а также к Успенской и Никольской церквям. Также доступ построили и на других общественных пространствах.
Всего до конца года в регионе планируется построить 69 километров новых тротуаров в рамках нацпроекта.