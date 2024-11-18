https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984370732.html

Онлайн-услугу по заключению психолого-медико-педкомиссии обновили в МО

Онлайн-услугу по заключению психолого-медико-педкомиссии обновили в МО - РИА Новости, 18.11.2024

Онлайн-услугу по заключению психолого-медико-педкомиссии обновили в МО

Услугу по оформлению заключений психолого-медико-педагогической комиссии обновили на портале госуслуг Подмосковья, теперь заключение по итогам заседания... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:51

2024-11-18T12:51

2024-11-18T12:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Услугу по оформлению заключений психолого-медико-педагогической комиссии обновили на портале госуслуг Подмосковья, теперь заключение по итогам заседания комиссии будут направлять в электронном виде в личный кабинет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "За четыре месяца с момента запуска услуги ею воспользовались 11 тысяч раз. Теперь услуга стала еще удобнее. Ранее заявителю приходилось очно посещать центральную или территориальные комиссии, чтобы получить заключение. Сейчас благодаря "цифре" документ можно будет скачать в личном кабинете на региональном портале", – прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Сервис "Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)" доступен на региональном портале в разделе "Образование" – "Образование детям". Чтобы подать заявление, нужно войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы: характеристику на ребенка, выписку из истории развития, справку МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и так далее. Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней.

https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984352919.html

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московская область (подмосковье)