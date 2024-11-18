https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984357498.html

В подмосковном лесу застрелили охотника

В подмосковном лесу застрелили охотника - РИА Новости, 18.11.2024

В подмосковном лесу застрелили охотника

В подмосковном лесу неизвестный застрелил одного охотника и ранил другого, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:51

2024-11-18T11:51

2024-11-18T15:29

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В подмосковном лесу неизвестный застрелил одного охотника и ранил другого, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. "Семнадцатого ноября 2024 года, вечером, неизвестный, находясь в лесу Талдомского городского округа, произвел из огнестрельного оружия выстрелы в двух местных жителей, осуществляющих охоту", — говорится в релизе.В результате один из них скончался на месте, другому врачи смогли оказать помощь. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.

https://ria.ru/20241117/okhotnik-1984230687.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)