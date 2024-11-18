Рейтинг@Mail.ru
В подмосковном лесу застрелили охотника - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 18.11.2024 (обновлено: 15:29 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984357498.html
В подмосковном лесу застрелили охотника
В подмосковном лесу застрелили охотника - РИА Новости, 18.11.2024
В подмосковном лесу застрелили охотника
В подмосковном лесу неизвестный застрелил одного охотника и ранил другого, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:51
2024-11-18T15:29
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В подмосковном лесу неизвестный застрелил одного охотника и ранил другого, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета. "Семнадцатого ноября 2024 года, вечером, неизвестный, находясь в лесу Талдомского городского округа, произвел из огнестрельного оружия выстрелы в двух местных жителей, осуществляющих охоту", — говорится в релизе.В результате один из них скончался на месте, другому врачи смогли оказать помощь. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.
https://ria.ru/20241117/okhotnik-1984230687.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В подмосковном лесу застрелили охотника

СК: в подмосковном лесу застрелили одного охотника и ранили другого

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В подмосковном лесу неизвестный застрелил одного охотника и ранил другого, сообщается в Telegram-канале регионального главка Следственного комитета.
"Семнадцатого ноября 2024 года, вечером, неизвестный, находясь в лесу Талдомского городского округа, произвел из огнестрельного оружия выстрелы в двух местных жителей, осуществляющих охоту", — говорится в релизе.
В результате один из них скончался на месте, другому врачи смогли оказать помощь.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.
Охотник - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Приангарье мужчина погиб во время охоты
17 ноября, 10:25
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала