https://ria.ru/20241118/podmoskove-1984352919.html

Более 1,3 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю

Более 1,3 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю - РИА Новости, 18.11.2024

Более 1,3 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю

Более 1,3 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю, этот показатель на 210 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:25

2024-11-18T11:25

2024-11-18T11:25

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 1,3 миллиона человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю, этот показатель на 210 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона", — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 207 тысяч человек побывало в парках 17 ноября. За все выходные дни посещаемость составила более 406 тысяч человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 180,6 тысячи человек. Самые посещаемые парки за прошедшую неделю: Пехорка в Балашихе – 43 тысячи человек; Фабричный в Истре – 27 тысяч человек; парк Мира в Мытищах – 26 тысяч человек; парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого в Химках – 22 тысячи человек; парк Лапса в Люберцах – 17 тысяч человек. Посещаемость каруселей в муниципалитетах за прошлую составила более 5,63 тысячи человек.

https://ria.ru/20241115/spetstekhnika-1984034893.html

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московская область (подмосковье)