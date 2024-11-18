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Почта Деда Мороза заработает в Химках с 1 декабря

Почта Деда Мороза заработает в Химках с 1 декабря - РИА Новости, 18.11.2024

Почта Деда Мороза заработает в Химках с 1 декабря

В городском округе Химки 1 декабря откроют почту Деда Мороза, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:31

2024-11-18T16:31

2024-11-18T16:31

химки (городской округ в московской области)

россия

дед мороз

великий устюг

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В городском округе Химки 1 декабря откроют почту Деда Мороза, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Отправить волшебные письма можно будет через специальные ящики с новогодним оформлением, которые установят в парках имени Толстого, "Дубки", Величко, "Экоберег", "Подрезково" и в терминалах аэропорта Шереметьево. Письмо к Деду Морозу могут отправить как взрослые, так и дети. В них можно поделиться своими желаниями и мечтами, написать поздравления или задать вопросы о зимнем празднике. Это не только отличная возможность создать праздничное настроение, но и шанс почувствовать себя частью волшебного мира. Для того, чтобы получить ответ Деда Мороза обязательно нужно указать на конверте полный обратный адрес с индексом. Адрес, по которому отправится письмо: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза". Подготовьте настоящий конверт и марки. В этом году отправить письмо зимнему волшебнику можно будет и из международного аэропорта Шереметьево. Здесь установят ящики красного цвета высотой до полутора метров. Они будут расположены в зонах вылета в трех терминалах — B, С, D. 18 ноября Дед Мороз отмечает свой день рождения.

химки (городской округ в московской области)

россия

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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химки (городской округ в московской области), россия, дед мороз, великий устюг