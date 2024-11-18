https://ria.ru/20241118/piskarev-1984299104.html

ПАСЕ объявила поддержку российской оппозиции императивом, заявил Пискарев

ПАСЕ объявила поддержку российской оппозиции императивом, заявил Пискарев - РИА Новости, 18.11.2024

ПАСЕ объявила поддержку российской оппозиции императивом, заявил Пискарев

Парламентская Ассамблея Совета Европы объявила поддержку российской оппозиции стратегическим императивом, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T00:13

2024-11-18T00:13

2024-11-18T00:13

россия

василий пискарев

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

госдума рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Парламентская Ассамблея Совета Европы объявила поддержку российской оппозиции стратегическим императивом, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "ПАСЕ объявила поддержку российской оппозиции стратегическим императивом. С сентября этого года ПАСЕ составляет так называемую "карту российских демократических сил" и устанавливает линии связи с группами отщепенцев для координации антироссийской деятельности", - сообщил он. Пискарев также отметил, что "иноагенты-релоканты" направляют в адрес организации письма с просьбой включить их в карту коллаборантов.

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

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2024

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россия, василий пискарев, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, госдума рф