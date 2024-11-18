https://ria.ru/20241118/peskov-1984364020.html
Путин открыт к контактам с зарубежными партнерами, заявил Песков
Путин открыт к контактам с зарубежными партнерами, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2024
Путин открыт к контактам с зарубежными партнерами, заявил Песков
Президент России Владимир Путин остается открытым для контактов с зарубежными партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:22
2024-11-18T12:22
2024-11-18T12:31
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открытым для контактов с зарубежными партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Франции Эммануэль Макрон 17 ноября заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным, "когда позволит контекст"."Путин неоднократно возобновлял собственно свои слова о том, что он остается открытым для всех контактов, и никоим образом российская сторона не была инициатором сворачивания этих контактов. Поэтому как только желание появится с французской стороны или стороны других стран поговорить, они смогут это сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности телефонного разговора Путина и Макрона.Ранее Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html
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владимир путин, россия, франция, берлин (город), эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Россия, Франция, Берлин (город), Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
Путин открыт к контактам с зарубежными партнерами, заявил Песков
Песков: Путин остается открытым для контактов с зарубежными партнерами