https://ria.ru/20241118/peskov-1984364020.html

Путин открыт к контактам с зарубежными партнерами, заявил Песков

Путин открыт к контактам с зарубежными партнерами, заявил Песков - РИА Новости, 18.11.2024

Путин открыт к контактам с зарубежными партнерами, заявил Песков

Президент России Владимир Путин остается открытым для контактов с зарубежными партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:22

2024-11-18T12:22

2024-11-18T12:31

владимир путин

россия

франция

берлин (город)

эммануэль макрон

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открытым для контактов с зарубежными партнерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент Франции Эммануэль Макрон 17 ноября заявил, что не исключает возможности переговоров с Путиным, "когда позволит контекст"."Путин неоднократно возобновлял собственно свои слова о том, что он остается открытым для всех контактов, и никоим образом российская сторона не была инициатором сворачивания этих контактов. Поэтому как только желание появится с французской стороны или стороны других стран поговорить, они смогут это сделать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности телефонного разговора Путина и Макрона.Ранее Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

россия

франция

берлин (город)

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владимир путин, россия, франция, берлин (город), эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире