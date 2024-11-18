https://ria.ru/20241118/pashinyan-1984316814.html
Пашинян отправился с визитом в Ватикан
Пашинян отправился с визитом в Ватикан - РИА Новости, 18.11.2024
Пашинян отправился с визитом в Ватикан
Премьер Армении Никол Пашинян отправился с визитом в Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском, сообщила пресс-секретарь главы правительства Назели... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T06:59
2024-11-18T06:59
2024-11-18T06:59
в мире
ватикан
армения
никол пашинян
франциск (хорхе марио бергольо)
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян отправился с визитом в Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском, сообщила пресс-секретарь главы правительства Назели Багдасарян. "Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в Святой Престол (Ватикан). В рамках визита премьер-министр встретится с ... папой Римским Франциском", - написала Багдасарян на своей странице в соцсети Facebook*. Другие подробности она не привела.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241118/papa-1984299886.html
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в мире, ватикан, армения, никол пашинян, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Ватикан, Армения, Никол Пашинян, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Пашинян отправился с визитом в Ватикан
Пашинян отправился на встречу с Папой Римским в Ватикан