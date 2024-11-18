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Посол Израиля ответил Папе Римскому на слова о геноциде - РИА Новости, 18.11.2024
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00:29 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/papa-1984299886.html
Посол Израиля ответил Папе Римскому на слова о геноциде
Посол Израиля ответил Папе Римскому на слова о геноциде - РИА Новости, 18.11.2024
Посол Израиля ответил Папе Римскому на слова о геноциде
Посол Израиля при Святом престоле Ярон Зайдман в ответ на слова папы Римского Франциска заявил, что его страна 7 октября 2023 года стала жертвой резни, ставящей РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T00:29
2024-11-18T00:29
в мире
израиль
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАТИКАН, 18 ноя – РИА Новости. Посол Израиля при Святом престоле Ярон Зайдман в ответ на слова папы Римского Франциска заявил, что его страна 7 октября 2023 года стала жертвой резни, ставящей своей целью геноцид. Ранее понтифик заявил, что события в секторе Газа должны стать предметом расследования в связи с возможным геноцидом. В готовящейся к публикации книге он написал, что, "по мнению некоторых экспертов, происходящее в секторе Газа имеет характеристики геноцида". Понтифик подчеркнул, что произошедшее в Газе "нужно тщательно расследовать, чтобы определить, есть ли соответствия техническому определению, сформулированному юристами и международными организациями". Посол Израиля при Ватикане в соцсети X заявил, что при нападении движения ХАМАС 7 октября 2023 года "произошла геноцидная резня израильских граждан". "С тех пор Израиль воспользовался своим правом на самооборону против попыток убить своих граждан с семи разных фронтов. Любая попытка назвать эту самооборону каким-либо другим именем означает изолировать еврейское государство", - сказал Зайдман. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241111/amsterdam-1982945750.html
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в мире, израиль, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Посол Израиля ответил Папе Римскому на слова о геноциде

Посол Израиля в Ватикане обвинил Папу Римского в попытке изолировать Тель-Авив

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСобор святого Петра в Ватикане
Собор святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАТИКАН, 18 ноя – РИА Новости. Посол Израиля при Святом престоле Ярон Зайдман в ответ на слова папы Римского Франциска заявил, что его страна 7 октября 2023 года стала жертвой резни, ставящей своей целью геноцид.
Ранее понтифик заявил, что события в секторе Газа должны стать предметом расследования в связи с возможным геноцидом. В готовящейся к публикации книге он написал, что, "по мнению некоторых экспертов, происходящее в секторе Газа имеет характеристики геноцида". Понтифик подчеркнул, что произошедшее в Газе "нужно тщательно расследовать, чтобы определить, есть ли соответствия техническому определению, сформулированному юристами и международными организациями".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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11 ноября, 08:00
Посол Израиля при Ватикане в соцсети X заявил, что при нападении движения ХАМАС 7 октября 2023 года "произошла геноцидная резня израильских граждан".
"С тех пор Израиль воспользовался своим правом на самооборону против попыток убить своих граждан с семи разных фронтов. Любая попытка назвать эту самооборону каким-либо другим именем означает изолировать еврейское государство", - сказал Зайдман.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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