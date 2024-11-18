https://ria.ru/20241118/otsifrovka-1984307260.html

Ученые впервые смогли полностью оцифровать мозг

Ученые впервые смогли полностью оцифровать мозг - РИА Новости, 18.11.2024

Ученые впервые смогли полностью оцифровать мозг

В результате совместной работы специалистов по онлайн-моделированию, нейробиологов и передового искусственного интеллекта (ИИ) учеными из Пристонского... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T03:05

2024-11-18T03:05

2024-11-18T03:09

наука

принстонский университет

наука

исследования

эксперименты

нейробиология

болезни

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983546807_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_76efaa4c684ebec943a0f13edc864014.jpg

В результате совместной работы специалистов по онлайн-моделированию, нейробиологов и передового искусственного интеллекта (ИИ) учеными из Пристонского университета была составлена карта каждого из 139 255 нейронов и 50 миллионов их синаптических связей у плодовой мушки. В этих соединениях — синапсах — между нейронами происходит наиболее важная работа мозга, которую необходимо наблюдать и понимать врачам для лечения деменции, болезни Паркинсона, Альцгеймера и других недугов мозга, говорится в материале ученых."Любой мозг, который мы по-настоящему понимаем, может рассказать нам что-то о мозге других людей. Благодаря этой схеме, у нас есть потенциал для беспрецедентного, детального и глубокого понимания", — сказал Себастьян Сон, профессор Принстонского университета в области неврологии и компьютерных наук.Эксперты отметили, что мозг — один из бесконечно непознанных органов, а нынешнее его лечение — это в основном снятие симптомов, так как в большинстве случаев причина болезни не ясна. Поэтому открытие ученых из Принстона так значительно на пути к разработке индивидуального лечения людей с заболеваниями мозга. "То, как функционирует мозг, в решающей степени зависит от того, какие нейроны соединяются с другими нейронами и от силы их связей. Получить полную схему работы мозга мухи—нейробиолога-дрозофилы — это то, о чем я мечтал с тех пор, как основал свою лабораторию в 2010 году”, — призналась Мала Мурти, директор Принстонского института неврологии и руководитель исследовательской группы. Команда ученых FlyWire, возглавляемая Принстоном, работала над проектом с 2016 года и сделала огромный шаг к пониманию человеческого мозга, построив "дорожную карту" нейрон за нейроном и синапс за синапсом на примере мозга взрослой плодовой мушки (дрозофилы меланогастер). Они назвали эту схему "коннектом", ее вес — 14 гигабайтов. Ученые смогли расшифровать нейроны, отвечающие за движения мушки вперед-назад, полную остановку или резкий поворот.Теперь становится возможным тщательное изучение и воспроизведение в цифровом формате модели мозга, что может рассматривать как некоторое "цифровое бессмертие".

https://ria.ru/20241108/nauka-1982457950.html

https://ria.ru/20190417/1552788711.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

принстонский университет, наука, исследования, эксперименты, нейробиология, болезни