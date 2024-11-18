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Ученые впервые смогли полностью оцифровать мозг - РИА Новости, 18.11.2024
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Наука
 
03:05 18.11.2024 (обновлено: 03:09 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/otsifrovka-1984307260.html
Ученые впервые смогли полностью оцифровать мозг
Ученые впервые смогли полностью оцифровать мозг - РИА Новости, 18.11.2024
Ученые впервые смогли полностью оцифровать мозг
В результате совместной работы специалистов по онлайн-моделированию, нейробиологов и передового искусственного интеллекта (ИИ) учеными из Пристонского... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:05
2024-11-18T03:09
наука
принстонский университет
наука
исследования
эксперименты
нейробиология
болезни
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В результате совместной работы специалистов по онлайн-моделированию, нейробиологов и передового искусственного интеллекта (ИИ) учеными из Пристонского университета была составлена карта каждого из 139 255 нейронов и 50 миллионов их синаптических связей у плодовой мушки. В этих соединениях — синапсах — между нейронами происходит наиболее важная работа мозга, которую необходимо наблюдать и понимать врачам для лечения деменции, болезни Паркинсона, Альцгеймера и других недугов мозга, говорится в материале ученых."Любой мозг, который мы по-настоящему понимаем, может рассказать нам что-то о мозге других людей. Благодаря этой схеме, у нас есть потенциал для беспрецедентного, детального и глубокого понимания", — сказал Себастьян Сон, профессор Принстонского университета в области неврологии и компьютерных наук.Эксперты отметили, что мозг — один из бесконечно непознанных органов, а нынешнее его лечение — это в основном снятие симптомов, так как в большинстве случаев причина болезни не ясна. Поэтому открытие ученых из Принстона так значительно на пути к разработке индивидуального лечения людей с заболеваниями мозга. "То, как функционирует мозг, в решающей степени зависит от того, какие нейроны соединяются с другими нейронами и от силы их связей. Получить полную схему работы мозга мухи—нейробиолога-дрозофилы — это то, о чем я мечтал с тех пор, как основал свою лабораторию в 2010 году”, — призналась Мала Мурти, директор Принстонского института неврологии и руководитель исследовательской группы. Команда ученых FlyWire, возглавляемая Принстоном, работала над проектом с 2016 года и сделала огромный шаг к пониманию человеческого мозга, построив "дорожную карту" нейрон за нейроном и синапс за синапсом на примере мозга взрослой плодовой мушки (дрозофилы меланогастер). Они назвали эту схему "коннектом", ее вес — 14 гигабайтов. Ученые смогли расшифровать нейроны, отвечающие за движения мушки вперед-назад, полную остановку или резкий поворот.Теперь становится возможным тщательное изучение и воспроизведение в цифровом формате модели мозга, что может рассматривать как некоторое "цифровое бессмертие".
https://ria.ru/20241108/nauka-1982457950.html
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принстонский университет, наука, исследования, эксперименты, нейробиология, болезни
Наука, Принстонский университет, Наука, Исследования, эксперименты, Нейробиология, болезни
Ученые впервые смогли полностью оцифровать мозг

В Пристонском университете впервые полностью оцифровали мозг плодовой мушки

© iStock.com / gorodenkoffВрачи обсуждают снимки мозга
Врачи обсуждают снимки мозга - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Врачи обсуждают снимки мозга. Архивное фото
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В результате совместной работы специалистов по онлайн-моделированию, нейробиологов и передового искусственного интеллекта (ИИ) учеными из Пристонского университета была составлена карта каждого из 139 255 нейронов и 50 миллионов их синаптических связей у плодовой мушки. В этих соединениях — синапсах — между нейронами происходит наиболее важная работа мозга, которую необходимо наблюдать и понимать врачам для лечения деменции, болезни Паркинсона, Альцгеймера и других недугов мозга, говорится в материале ученых.
"Любой мозг, который мы по-настоящему понимаем, может рассказать нам что-то о мозге других людей. Благодаря этой схеме, у нас есть потенциал для беспрецедентного, детального и глубокого понимания", — сказал Себастьян Сон, профессор Принстонского университета в области неврологии и компьютерных наук.
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Эксперты отметили, что мозг — один из бесконечно непознанных органов, а нынешнее его лечение — это в основном снятие симптомов, так как в большинстве случаев причина болезни не ясна. Поэтому открытие ученых из Принстона так значительно на пути к разработке индивидуального лечения людей с заболеваниями мозга.
"То, как функционирует мозг, в решающей степени зависит от того, какие нейроны соединяются с другими нейронами и от силы их связей. Получить полную схему работы мозга мухи—нейробиолога-дрозофилы — это то, о чем я мечтал с тех пор, как основал свою лабораторию в 2010 году”, — призналась Мала Мурти, директор Принстонского института неврологии и руководитель исследовательской группы.
Команда ученых FlyWire, возглавляемая Принстоном, работала над проектом с 2016 года и сделала огромный шаг к пониманию человеческого мозга, построив "дорожную карту" нейрон за нейроном и синапс за синапсом на примере мозга взрослой плодовой мушки (дрозофилы меланогастер). Они назвали эту схему "коннектом", ее вес — 14 гигабайтов. Ученые смогли расшифровать нейроны, отвечающие за движения мушки вперед-назад, полную остановку или резкий поворот.
Теперь становится возможным тщательное изучение и воспроизведение в цифровом формате модели мозга, что может рассматривать как некоторое "цифровое бессмертие".
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