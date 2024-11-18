https://ria.ru/20241118/oruzhie-1984377856.html

Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию

Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию - РИА Новости, 18.11.2024

Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию

Новгородцы добровольно передали в зону проведения специальной военной операции (СВО) более 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:23

2024-11-18T13:23

2024-11-18T13:23

надежные люди

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Новгородцы добровольно передали в зону проведения специальной военной операции (СВО) более 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону. Уточняется, что возможность сдать оружие в Росгвардию для его использования в СВО закреплена вступившими в силу в августе изменениями законодательства об оружии. Жители региона могут передать на безвозмездной основе огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го, 16-го калибра и патроны к нему. "На сегодняшний день более 100 единиц оружия уже было передано в зону СВО от жителей Новгородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что оружие должно быть технически исправным. На сайте Росгвардии размещен сервис подачи уведомления о добровольной передаче оружия в зону проведения СВО.

https://ria.ru/20240826/pomosch-1968482874.html

новгородская область

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новгородская область