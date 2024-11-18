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Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию - РИА Новости, 18.11.2024
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Надежные люди
 
13:23 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/oruzhie-1984377856.html
Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию
Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию - РИА Новости, 18.11.2024
Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию
Новгородцы добровольно передали в зону проведения специальной военной операции (СВО) более 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:23
2024-11-18T13:23
надежные люди
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Новгородцы добровольно передали в зону проведения специальной военной операции (СВО) более 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону. Уточняется, что возможность сдать оружие в Росгвардию для его использования в СВО закреплена вступившими в силу в августе изменениями законодательства об оружии. Жители региона могут передать на безвозмездной основе огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го, 16-го калибра и патроны к нему. "На сегодняшний день более 100 единиц оружия уже было передано в зону СВО от жителей Новгородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что оружие должно быть технически исправным. На сайте Росгвардии размещен сервис подачи уведомления о добровольной передаче оружия в зону проведения СВО.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), новгородская область
Надежные люди, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Новгородская область

Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию

© Фото : Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской областиНовгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию
Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Пресс-служба Управления Росгвардии по Новгородской области
Новгородцы передали в зону СВО более 100 единиц оружия через Росгвардию
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Новгородцы добровольно передали в зону проведения специальной военной операции (СВО) более 100 единиц оружия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Уточняется, что возможность сдать оружие в Росгвардию для его использования в СВО закреплена вступившими в силу в августе изменениями законодательства об оружии. Жители региона могут передать на безвозмездной основе огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие 12-го, 16-го калибра и патроны к нему.
"На сегодняшний день более 100 единиц оружия уже было передано в зону СВО от жителей Новгородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оружие должно быть технически исправным. На сайте Росгвардии размещен сервис подачи уведомления о добровольной передаче оружия в зону проведения СВО.
Четыре УАЗа доставили жители Новгородской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Четыре "УАЗа" доставили из Новгородской области в зону СВО
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Надежные людиФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Новгородская область
 
 
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