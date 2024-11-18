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Оренбуржье присоединится к Всероссийской акции "Елка желаний"
Оренбуржье присоединится к Всероссийской акции "Елка желаний" - РИА Новости, 18.11.2024
Оренбуржье присоединится к Всероссийской акции "Елка желаний"
Оренбургская область присоединится к Всероссийской акции "Елка желаний", где можно подготовить подарок детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:57
2024-11-18T17:57
2024-11-18T17:57
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луганская народная республика
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Оренбургская область присоединится к Всероссийской акции "Елка желаний", где можно подготовить подарок детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или в качестве волонтера помочь организаторам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Загадать новогоднее желание могут дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума или зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей Также присоединиться к "Елке желаний" могут дети из семей участников СВО и тех, кто постоянно проживает в Белгородской, Курской и Брянской областях, пострадавших или вынужденно покинувших место жительства, говорится в сообщении. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте "елкажеланий.рф" до 20 декабря и оставить заявки, которые после обработки появятся на виртуальной елке. Там их увидят исполнители и выберут те мечты, которые хотят. В акции предусмотрено три вида желаний: материальные, нематериальные, подарок-сюрприз. Материальные желания представляют собой развивающие игры, книги, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, одежду. В качестве нематериальных желаний можно подарить ребенку поездку или путешествие, встречу с известным человеком, добавили в пресс-службе. Также в рамках акции принимаются заявки на подарки-сюрпризы, где исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя на основе его предпочтений, интересов и хобби.
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оренбургская область, луганская народная республика, херсонская область
Оренбургская область, Оренбургская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Оренбургская область присоединится к Всероссийской акции "Елка желаний", где можно подготовить подарок детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или в качестве волонтера помочь организаторам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Загадать новогоднее желание могут дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума или зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик
, Запорожской и Херсонской областей
Также присоединиться к "Елке желаний" могут дети из семей участников СВО и тех, кто постоянно проживает в Белгородской, Курской и Брянской областях
, пострадавших или вынужденно покинувших место жительства, говорится в сообщении.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте "елкажеланий.рф" до 20 декабря и оставить заявки, которые после обработки появятся на виртуальной елке. Там их увидят исполнители и выберут те мечты, которые хотят.
В акции предусмотрено три вида желаний: материальные, нематериальные, подарок-сюрприз. Материальные желания представляют собой развивающие игры, книги, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, одежду. В качестве нематериальных желаний можно подарить ребенку поездку или путешествие, встречу с известным человеком, добавили в пресс-службе.
Также в рамках акции принимаются заявки на подарки-сюрпризы, где исполнитель самостоятельно выбирает подарок для мечтателя на основе его предпочтений, интересов и хобби.