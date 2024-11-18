https://ria.ru/20241118/opasnost-1984396666.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.11.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:21

2024-11-18T14:21

2024-11-18T14:21

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 18 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Смирнов. Ранее в понедельник ракетная опасность была объявлена в 12.41 мск, она длилась 6 минут.

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курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность