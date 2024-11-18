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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:21
2024-11-18T14:21
2024-11-18T14:21
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 18 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Смирнов. Ранее в понедельник ракетная опасность была объявлена в 12.41 мск, она длилась 6 минут.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: на территории Курской области объявлена ракетная опасность