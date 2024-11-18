https://ria.ru/20241118/opasnost-1984349316.html
В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 18.11.2024
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Авиационную опасность отменили на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:40
2024-11-18T10:40
2024-11-18T11:06
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 18 ноя - РИА Новости. Авиационную опасность отменили на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность авиационной атаки объявили в Воронежской области в 09.30 мск, а отменили через 46 минут. "Отбой авиационной опасности в регионе", - написал Гусев. Он напомнил, что в регионе все еще действует опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Губернатор Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в Воронежской области