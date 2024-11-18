https://ria.ru/20241118/opasnost-1984349316.html

В Воронежской области отменили авиационную опасность

В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 18.11.2024

В Воронежской области отменили авиационную опасность

Авиационную опасность отменили на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:40

2024-11-18T10:40

2024-11-18T11:06

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 18 ноя - РИА Новости. Авиационную опасность отменили на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность авиационной атаки объявили в Воронежской области в 09.30 мск, а отменили через 46 минут. "Отбой авиационной опасности в регионе", - написал Гусев. Он напомнил, что в регионе все еще действует опасность атаки БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины