https://ria.ru/20241118/opasnost-1984312406.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.11.2024
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской и Курской областей, сообщили власти в Telegram-каналах. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:20
2024-11-18T05:20
2024-11-18T06:29
специальная военная операция на украине
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской и Курской областей, сообщили власти в Telegram-каналах. Опасность атаки БПЛА в Тульской области была объявлена в 2.24 мск, ее отменили спустя почти 2 часа 40 минут. "РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении министерства региональной безопасности. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об опасности атаки БПЛА в регионе в воскресенье в 23.58 мск, она была отменена спустя чуть более пяти часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал глава региона.
https://ria.ru/20241118/ekspert-1984307436.html
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происшествия, тульская область, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской и Курской областях отменили опасность атаки БПЛА