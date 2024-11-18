https://ria.ru/20241118/odessa-1984375310.html

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 18.11.2024

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:12

2024-11-18T13:12

2024-11-18T13:12

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. "В городе слышен взрыв", - написал Труханов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

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