https://ria.ru/20241118/obvineniya-1984480942.html

Минюст США обвинил россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей

Минюст США обвинил россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей - РИА Новости, 18.11.2024

Минюст США обвинил россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей

Министерство юстиции США предъявило обвинения 42-летнему гражданину России Евгению Птицыну, которого подозревают в координации продажи, распространения и... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T22:29

2024-11-18T22:29

2024-11-18T22:29

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южная корея

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило обвинения 42-летнему гражданину России Евгению Птицыну, которого подозревают в координации продажи, распространения и эксплуатации программ-вымогателей Phobos, говорится в обнародованном в понедельник заявлении ведомства. Птицын был экстрадирован из Южной Кореи. Он предстал перед федеральным судом в Мэриленде 4 ноября. Птицыну предъявлены обвинения по 13 пунктам, включая заговор с целью мошенничества, умышленное повреждение защищённых компьютеров и вымогательство. В случае признания его виновным ему грозит до 125 лет лишения свободы. Окончательное наказание будет определено федеральным судом с учётом рекомендаций по вынесению приговоров. По данным следствия, программы-вымогатели Phobos и связанные с ними лица атаковали более 1 тысячи организаций в США и по всему миру, что привело к выплатам выкупов на сумму более 16 миллионов долларов. Среди жертв — крупные компании, школы, больницы и некоммерческие организации. "Евгений Птицын, как утверждается, получил миллионы долларов от вымогательств у тысяч жертв. Его арест и экстрадиция стали возможны благодаря усилиям правоохранительных органов от Южной Кореи до Балтимора", — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. Минюст США подчеркнул, что сотрудничество с международными партнёрами, включая Южную Корею, было ключевым для борьбы с угрозами киберпреступности и привлечения Птицына к ответственности.

https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html

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в мире, сша, южная корея, россия, лиза монако