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Минюст США обвинил россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей - РИА Новости, 18.11.2024
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22:29 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/obvineniya-1984480942.html
Минюст США обвинил россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей
Минюст США обвинил россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей - РИА Новости, 18.11.2024
Минюст США обвинил россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей
Министерство юстиции США предъявило обвинения 42-летнему гражданину России Евгению Птицыну, которого подозревают в координации продажи, распространения и... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:29
2024-11-18T22:29
в мире
сша
южная корея
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило обвинения 42-летнему гражданину России Евгению Птицыну, которого подозревают в координации продажи, распространения и эксплуатации программ-вымогателей Phobos, говорится в обнародованном в понедельник заявлении ведомства. Птицын был экстрадирован из Южной Кореи. Он предстал перед федеральным судом в Мэриленде 4 ноября. Птицыну предъявлены обвинения по 13 пунктам, включая заговор с целью мошенничества, умышленное повреждение защищённых компьютеров и вымогательство. В случае признания его виновным ему грозит до 125 лет лишения свободы. Окончательное наказание будет определено федеральным судом с учётом рекомендаций по вынесению приговоров. По данным следствия, программы-вымогатели Phobos и связанные с ними лица атаковали более 1 тысячи организаций в США и по всему миру, что привело к выплатам выкупов на сумму более 16 миллионов долларов. Среди жертв — крупные компании, школы, больницы и некоммерческие организации. "Евгений Птицын, как утверждается, получил миллионы долларов от вымогательств у тысяч жертв. Его арест и экстрадиция стали возможны благодаря усилиям правоохранительных органов от Южной Кореи до Балтимора", — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. Минюст США подчеркнул, что сотрудничество с международными партнёрами, включая Южную Корею, было ключевым для борьбы с угрозами киберпреступности и привлечения Птицына к ответственности.
https://ria.ru/20240917/ssha-1973082645.html
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в мире, сша, южная корея, россия, лиза монако
В мире, США, Южная Корея, Россия, Лиза Монако
Минюст США обвинил россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей

США обвинили россиянина Птицына в использовании программ-вымогателей Phobos

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции США предъявило обвинения 42-летнему гражданину России Евгению Птицыну, которого подозревают в координации продажи, распространения и эксплуатации программ-вымогателей Phobos, говорится в обнародованном в понедельник заявлении ведомства.
Птицын был экстрадирован из Южной Кореи. Он предстал перед федеральным судом в Мэриленде 4 ноября.
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Птицыну предъявлены обвинения по 13 пунктам, включая заговор с целью мошенничества, умышленное повреждение защищённых компьютеров и вымогательство. В случае признания его виновным ему грозит до 125 лет лишения свободы. Окончательное наказание будет определено федеральным судом с учётом рекомендаций по вынесению приговоров.
По данным следствия, программы-вымогатели Phobos и связанные с ними лица атаковали более 1 тысячи организаций в США и по всему миру, что привело к выплатам выкупов на сумму более 16 миллионов долларов. Среди жертв — крупные компании, школы, больницы и некоммерческие организации.
"Евгений Птицын, как утверждается, получил миллионы долларов от вымогательств у тысяч жертв. Его арест и экстрадиция стали возможны благодаря усилиям правоохранительных органов от Южной Кореи до Балтимора", — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.
Минюст США подчеркнул, что сотрудничество с международными партнёрами, включая Южную Корею, было ключевым для борьбы с угрозами киберпреступности и привлечения Птицына к ответственности.
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В миреСШАЮжная КореяРоссияЛиза Монако
 
 
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