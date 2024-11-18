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При украинских обстрелах ДНР погибли десять мирных жителей за неделю
При украинских обстрелах ДНР погибли десять мирных жителей за неделю - РИА Новости, 18.11.2024
При украинских обстрелах ДНР погибли десять мирных жителей за неделю
Десять мирных жителей погибли в ДНР с 11 по 17 ноября в результате атак со стороны украинских войск, еще 37 человек, в том числе один ребенок, пострадали,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:46
2024-11-18T16:46
2024-11-18T16:46
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли в ДНР с 11 по 17 ноября в результате атак со стороны украинских войск, еще 37 человек, в том числе один ребенок, пострадали, информирует аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 11 по 17 ноября погибли десять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 37 человек, в том числе один ребенок. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9427 человек, в том числе 244 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 823, среди них 967 детей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
При украинских обстрелах ДНР погибли десять мирных жителей за неделю
Аппарат Морозовой: при обстрелах ВСУ ДНР погибли десять мирных жителей за неделю