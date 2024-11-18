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При украинских обстрелах ДНР погибли десять мирных жителей за неделю

При украинских обстрелах ДНР погибли десять мирных жителей за неделю - РИА Новости, 18.11.2024

При украинских обстрелах ДНР погибли десять мирных жителей за неделю

Десять мирных жителей погибли в ДНР с 11 по 17 ноября в результате атак со стороны украинских войск, еще 37 человек, в том числе один ребенок, пострадали,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:46

2024-11-18T16:46

2024-11-18T16:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Десять мирных жителей погибли в ДНР с 11 по 17 ноября в результате атак со стороны украинских войск, еще 37 человек, в том числе один ребенок, пострадали, информирует аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале аппарата омбудсмена, приводится инфографика, согласно которой в республике с 11 по 17 ноября погибли десять мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 37 человек, в том числе один ребенок. В аппарате омбудсмена также отметили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9427 человек, в том числе 244 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 14 823, среди них 967 детей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия