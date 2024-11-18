Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Никитовскому району Горловки
Фрагмент разорвавшегося снаряда . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска в понедельник выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, в том числе кассетного типа, а также сбросили взрывоопасный предмет с дрона, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 15.10 – населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, ВСУ в 05.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на этот же район.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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