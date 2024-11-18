https://ria.ru/20241118/obstrel-1984342490.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 снарядов за сутки - РИА Новости, 18.11.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 74 снаряда, а также атаковали регион с помощью 23 дронов, погиб один мирный... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:31

2024-11-18T10:31

2024-11-18T10:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 74 снаряда, а также атаковали регион с помощью 23 дронов, погиб один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Согласно данным главы региона, 22 населенных пункта в семи приграничных районах Белгородской области подверглись атакам за сутки. Были выявлены повреждения двух частных домовладений, социального объекта и четырех автомобилей. "В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью двух дронов-камикадзе… В Валуйском муниципальном округе село Бирюч подверглось двум атакам дронов-камикадзе. В результате одной из атак погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по девяти населенным пунктам были выпущены восемь боеприпасов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись обстрелам 22 артиллерийскими снарядами и атакам двух дронов. В Грайворонском округе по двум селам выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки с помощью двух беспилотников. "В Краснояружском районе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено восемь боеприпасов, и атаке одного беспилотника. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Марьино и Мухин выпущены 19 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки двух БПЛА", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков