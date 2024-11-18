ВСУ выпустили по Белгородской области более 70 снарядов за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 74 снаряда за сутки
Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 74 снаряда, а также атаковали регион с помощью 23 дронов, погиб один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Согласно данным главы региона, 22 населенных пункта в семи приграничных районах Белгородской области подверглись атакам за сутки. Были выявлены повреждения двух частных домовладений, социального объекта и четырех автомобилей.
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"В Борисовском районе село Грузское атаковано с помощью двух дронов-камикадзе… В Валуйском муниципальном округе село Бирюч подверглось двум атакам дронов-камикадзе. В результате одной из атак погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по девяти населенным пунктам были выпущены восемь боеприпасов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников. В Волоконовском районе три населенных пункта подверглись обстрелам 22 артиллерийскими снарядами и атакам двух дронов. В Грайворонском округе по двум селам выпущено 17 боеприпасов и совершены атаки с помощью двух беспилотников.
"В Краснояружском районе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись двум артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено восемь боеприпасов, и атаке одного беспилотника. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Марьино и Мухин выпущены 19 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки двух БПЛА", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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