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Источник: ВСУ нанесли более 60 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/obstrel-1984341115.html
Источник: ВСУ нанесли более 60 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли более 60 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.11.2024
Источник: ВСУ нанесли более 60 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 62 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населённых пунктов, сообщил... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:25
2024-11-18T10:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 62 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населённых пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 43 артиллерийских удара. Ещё 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населённых пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Каховка, Днепряны, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Алёшки. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Чёрным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , происшествия, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Новая Каховка
Источник: ВСУ нанесли более 60 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 62 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 62 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населённых пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 43 артиллерийских удара. Ещё 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населённых пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Каховка, Днепряны, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Алёшки.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Чёрным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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5 мая, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияНовая Каховка
 
 
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