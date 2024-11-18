https://ria.ru/20241118/obstrel-1984341115.html

Источник: ВСУ нанесли более 60 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 60 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.11.2024

Источник: ВСУ нанесли более 60 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 62 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населённых пунктов, сообщил... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:25

2024-11-18T10:25

2024-11-18T10:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 62 артиллерийских удара по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населённых пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега Днепра 43 артиллерийских удара. Ещё 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 11 населённых пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Каховка, Днепряны, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Алёшки. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Чёрным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240505/obstrel-1943943527.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , происшествия, новая каховка