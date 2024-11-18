https://ria.ru/20241118/novoalekseevka-1984374088.html

Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР

Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР - РИА Новости, 18.11.2024

Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:08

2024-11-18T13:08

2024-11-18T18:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районе Дзержинска, Вознесенки и Украинки, а также отбили 11 контратак.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2024

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донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)