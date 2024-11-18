Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 18.11.2024 (обновлено: 18:21 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/novoalekseevka-1984374088.html
Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР
Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР - РИА Новости, 18.11.2024
Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:08
2024-11-18T18:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984446120_1:0:840:472_1920x0_80_0_0_c1775b792bdde47a021e85d23ffff244.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районе Дзержинска, Вознесенки и Украинки, а также отбили 11 контратак.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984446120_106:0:735:472_1920x0_80_0_0_26356827b12d421f9f1715eb4f4f8ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила Новоалексеевку в ДНР

© РИА НовостиОсвобождение Новоалексеевки в ДНР
Освобождение Новоалексеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости
Освобождение Новоалексеевки в ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР

Новоалексеевка — небольшое село, расположенное в четырех километрах к западу от Селидово и в 13 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Его освобождение дает возможность продвигаться на север к Красноармейску через расположенные по соседству села Юрьевка, Пустинка и Петровка.

Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районе Дзержинска, Вознесенки и Украинки, а также отбили 11 контратак.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • более 500 человек убитыми и ранеными;
  • американский бронетранспортер М113;
  • американская гаубица М-777;
  • пикап;
  • польская САУ Krab;
  • два орудия Д-20;
  • САУ "Гвоздика";
  • две гаубицы Д-30;
  • две противотанковые пушки "Рапира".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала