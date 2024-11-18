Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР
Минобороны: группировка "Центр" освободила Новоалексеевку в ДНР
© РИА НовостиОсвобождение Новоалексеевки в ДНР
© РИА Новости
Освобождение Новоалексеевки в ДНР
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
Новоалексеевка — небольшое село, расположенное в четырех километрах к западу от Селидово и в 13 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Его освобождение дает возможность продвигаться на север к Красноармейску через расположенные по соседству села Юрьевка, Пустинка и Петровка.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районе Дзержинска, Вознесенки и Украинки, а также отбили 11 контратак.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- более 500 человек убитыми и ранеными;
- американский бронетранспортер М113;
- американская гаубица М-777;
- пикап;
- польская САУ Krab;
- два орудия Д-20;
- САУ "Гвоздика";
- две гаубицы Д-30;
- две противотанковые пушки "Рапира".
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