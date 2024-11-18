https://ria.ru/20241118/natsproekt-1984046066.html

Бережливое производство: как нацпроект помогает бизнесу стать эффективным

Бережливое производство: как нацпроект помогает бизнесу стать эффективным - РИА Новости, 18.11.2024

Бережливое производство: как нацпроект помогает бизнесу стать эффективным

В современном мире трудно представить сферу, где не задействованы ИТ-технологии. Сегодня это главный инструмент для того, чтобы сделать любой бизнес... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:00

2024-11-18T12:00

2024-11-18T12:00

твой бизнес

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим орешкин

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В современном мире трудно представить сферу, где не задействованы ИТ-технологии. Сегодня это главный инструмент для того, чтобы сделать любой бизнес эффективным, то есть бережливым. В России создана комплексная интернет-платформа "Эффективность.рф", которая помогает провести цифровую трансформацию предприятий за счет господдержки по национальному проекту "Производительность труда". Подробнее о том, как происходит цифровизация производств – в материале РИА Новости.Эффективность растетПрезидент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году охватить проектами по повышению производительности труда не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и социальную сферу. Это около 12 тысяч компаний.На сегодняшний день в национальном проекте, цель которого – эффективный труд и успешное предпринимательство, участвует более 5 тысяч предприятий. Необходимо создать современную производственную культуру и повысить производительность труда.По данным на март текущего года, за счет мер господдержки по проекту более 4 тысяч предприятий увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей, что почти в 10 раз больше, чем бюджет нацпроекта, отмечается на официальном сайте правительства РФ.Кроме того, нацпроект помогает адаптироваться к ограничениям на рынке труда: за шесть лет, с 2019 по 2014 год, он снизит потребность экономики в кадрах на 130 тысяч человек.Цифровая трансформацияФедеральный центр компетенций и 60 региональных центров помогают отечественным компаниям-участникам внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции.Также для поддержки предприятий по нацпроекту "Производительность труда" в 2022 году была запущена цифровая экосистема – платформа "Эффективность.рф". Ее задача – показать возможности цифровой трансформации и помочь предприятиям начать внедрение доступного по цене и срокам отечественного программного обеспечения (ПО).Так, срок подбора программного обеспечения сокращается с двух месяцев до двух дней.Воспользоваться платформой участники нацпроекта могут бесплатно, пройдя регистрацию.Зарегистрированным участникам площадки предоставляется поддержка на всех стадиях реализации ИТ-проектов: разработка стратегии цифровой трансформации, выбор мер господдержки для снижения финансовой нагрузки, подготовка к инициации и запуску ИТ-проектов, их сопровождение, обучение сотрудников, говорится на портале "Национальные проекты России".Сложности переходаНесмотря на доступность инструментов по нацпроекту "Производительность труда", часть компаний все еще не доверяют цифровым инструментам или считают их неэффективными, говорит эксперт по пищевой безопасности Food Safety, генеральный директор компании Quality START Константин Деревесков."Например, более 70% предприятий в области пищевой промышленности не понимают, зачем им переходить на цифровые инструменты. Они боятся трансформации. Это создает серьезные препятствия для повышения эффективности и контроля. А, самое главное, для безопасности как самих сотрудников, так и конечного потребителя. И такая ситуация во многих отраслях", - говорит Деревесков.По словам эксперта, многие процессы на производствах давно пора перевести в цифру."Во многих компаниях сотрудники до сих пор ведут записи в журналах: от приема сырья до лабораторных исследований, а также мониторинга технологичных параметров. Во-первых, человеку свойственно ошибаться, во-вторых, сотрудники тратят лишнее время на эти задачи", — уточняет Деревесков.Цифровизация помогает повысить производительность, внедрить инструменты бережливого производства, обучить персонал новым навыкам."Мы в Quality START выделили несколько направлений, которые повышают эффективность компаний и которые улучшают бизнес-процессы лучше всего. Во-первых, технологии виртуального моделирования. С помощью алгоритмов машинного обучения они анализируют большие объемы данных, выявляя ключевые закономерности. Во-вторых, решения в сфере безопасности. В-третьих, видеоаналитика и умные гаджеты. Именно их чаще всего используют компании для внедрения бережливого производства", — заключил эксперт.Бережливость в модеКак отметил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на VI федеральном форуме "Производительность труда 360", одноименный нацпроект внес большой вклад в развитие российской экономики."Сегодня мы видим массовое вовлечение широкого круга предприятий в эти процессы. Люди стали понимать, что такое бережливое производство, это стало модным. Главное достижение — что эта идеология пошла в массы и вышла за пределы сектора производственных предприятий, она ушла в сферу услуг и в бюджетную сферу", — цитирует Орешкина сайт Минэкономразвития РФ.По его мнению, повышение производительности труда является единственным способом сохранения маржинальности бизнеса и предоставления качественных услуг.Нацпроект призван обеспечивать темпы роста ВВП в России выше среднемирового и сохранять макроэкономическую стабильность, а также обеспечивать темпы устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.Национальный проект "Производительность труда" завершается в 2024 году, а в следующем его мероприятия будут продолжены и расширены по новому нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим орешкин