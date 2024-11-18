https://ria.ru/20241118/nalogovyy_vychet-1984267127.html

Налоговый вычет по расходам на оценку квалификации: как получить, размер

Налоговый вычет по расходам на оценку квалификации: как получить, размер, документы

Налоговый вычет по расходам на оценку квалификации: как получить, размер

Налоговый вычет по расходам на оценку квалификации - один из видов социальных вычетов, который может получить гражданин РФ, уплачивающий НДФЛ. Как получить этот РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:07

2024-11-18T10:07

2024-11-18T10:07

россия

налоги

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Налоговый вычет по расходам на оценку квалификации - один из видов социальных вычетов, который может получить гражданин РФ, уплачивающий НДФЛ. Как получить этот вид вычета: куда обращаться, какие документы предоставить, его максимальный размер. В каких случаях можно вернуть плату за прохождение оценки квалификации, а когда могут отказать в возмещении суммы расходов, - в материале РИА НовостиНалоговый вычет по расходам на оценку квалификацииНалоговый вычет - это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ или, если налог был уже выплачен в полном объеме, возврат части денежных средств. - Налоговый вычет по расходам на оценку квалификации относится к социальному вычету. Независимая оценка квалификации (НОК) работников или потенциальных сотрудников - это процедура, которая определяет, соответствует ли квалификация соискателя профессиональному стандарту или квалифицированным требованиям. Она может осуществляться по инициативе работника или работодателя. Важно отметить, что независимая оценка квалификации - добровольная. Согласно трудовому кодексу, работодатель может направить сотрудников на прохождение процедуры только с их письменного согласия, - рассказывает Шамиль Алаев, генеральный директор юридической фирмы OrçLaw.Кому положенЕсли НОК была проведена работодателем, то сумма не облагается налогом и вычет получить невозможно (п. 21.1 ст.217 НК РФ), вернуть НДФЛ может только сотрудник, самостоятельно оплативший процедуру (пп.6 п.1 ст.219 НК РФ).“Право на налоговый вычет имеет физическое лицо-налоговый резидент, получивший доходы, с которых был удержан НДФЛ, и прошедший независимую оценку квалификации. Указанные доходы уменьшаются на сумму расходов по договору, заключенному с организацией, проводящей процедуру НОК. Важно то, что вычет не может превышать предельную величину, установленную законодательно”, - отмечает Александра Захарова, доцент кафедры бухгалтерского учета ГУУ.Размеры вычетаГражданин имеет право вернуть фактически произведенные расходы на прохождение независимой оценки квалификации, но не более 150 000 рублей за налоговый период (до 2024 года – 120 000 рублей).“Словосочетание “фактически произведенные расходы” означает, что если лицо прошло независимую оценку квалификации за счет работодателя или третьих лиц, то оно не имеет право на получение денежных средств”, - уточняет Шамиль Алаев.По словам Дениса Гришина, юриста Европейской юридической службы, важно понимать, что этот вычет суммируется с другими социальными вычетами (за исключением вычетов по расходам на обучение детей, благотворительность и дорогостоящее лечение) и, если заявить сразу несколько вычетов, 120 000 (150 000 с 2024 г.) рублей будет общей суммой для них. Возвращается 13% от суммы расходов, но не более указанного выше лимита и суммы уплаченного НДФЛ за соответствующий год.Как рассчитатьНапример, если сумма фактических расходов на независимую оценку квалификации составила 54 000 рублей и не было расходов на лечение, обучение, отчислений в негосударственные пенсионные фонды или оплаты физкультурно-оздоровительных услуг, - то сумма НДФЛ к возврату из бюджета составит 7 020 руб. (54 000 х 13%).Условия получения налогового вычета по расходам на оценку квалификацииДля того, чтобы получить вычет, гражданин должен соответствовать следующим условиям:Как получить налоговый вычет по расходам на оценку квалификацииЗаконодательство не предусматривает получение такого вычета через работодателя. Оформить его можно путем подачи налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства.Куда обращатьсяСпособы подачи декларации:● Через личный кабинет налогоплательщика на nalog.ru.● Непосредственно в налоговый орган.● Через МФЦ.Необходимые документыПо словам Дениса Гришина, к 3-НДФЛ необходимо приложить копии:“При заполнении декларации о доходах понадобится ИНН, паспорт, справка о полученных доходах и удержанном НДФЛ от работодателя (при отсутствии в личном кабинете)”, - отмечает Александра Захарова.СрокиСледует уточнить, что получить налоговый вычет возможно в течение трех лет с тех пор, как лицо понесло расходы, иначе в налоговом вычете откажут.Отказ в получении вычетаОтказать могут из-за некорректного заполнения налоговой декларации, недостаточного количества подтверждающих документов, истечения трехлетнего срока оформления документов на возврат НДФЛ, отсутствия доходов, с которых был уплачен НДФЛ.Мнение экспертаЗа 2022 год налоговым вычетом по расходам на независимую оценку своей квалификации воспользовались 487 налогоплательщиков с возвратом из бюджета суммы налога - 15 050 тыс. рублей.- Налоговый вычет - это отличная возможность сэкономить денежные средства. Более того, если стоимость независимой оценки квалификации окажется меньше 150 000 рублей (обычно это так и происходит), то государство вернет вам все денежные средства, что не может не радовать. Однако важно собрать весь пакет документов и соблюсти сроки, иначе гражданин зря потратит свое время, так как в налоговом вычете ему откажут, - отмечает Шамиль Алаев.

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