Вычет на налогоплательщика: кто имеет право и как оформить
© iStock.com / CharnchaiМужчина считает на калькуляторе
© iStock.com / Charnchai
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Стандартный вычет на налогоплательщика позволяет уменьшить размер подоходного налога. Право на него имеет большинство работающих граждан – налоговых резидентов РФ. Как получить налоговый вычет на себя, как подать документ через работодателя или личный кабинет ФНС, на какую сумму можно рассчитывать, – в материале РИА Новости.
Вычет на налогоплательщика
Налоговый вычет на налогоплательщика – сумма, на которую при наличии оснований уменьшается облагаемая налогом база (доход, с которого взимается налог), что позволяет снизить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Федеральная налоговая служба. Архивное фото
Евгений Сивков, кандидат экономических наук, налоговый консультант уточняет, что налоговый вычет на налогоплательщика – это своего рода “налоговая скидка”, предоставляемая государством. Он позволяет уменьшить размер подоходного налога, который нужно заплатить.
Кому положен
Правом на оформление налогового вычета обладают граждане, которые уплачивают подоходный налог по ставке 13% и являются налоговыми резидентами РФ. Юрий Митин, практикующий судебный юрист, управляющий партнер юридической компании "Интеллектуальная защита" поясняет, что вычет может получить любой гражданин, который официально трудоустроен, уплачивает НДФЛ и проживает на территории Российской Федерации не менее 183 дней в течение календарного года.
“Стандартный налоговый вычет на себя означает, что гражданин не обязан платить НДФЛ с определенной части своего дохода. Однако такое освобождение предоставлено не каждому. Льготные категории, имеющие право на стандартный налоговый вычет определены ст. 218 Налогового Кодекса РФ”, – комментирует Светлана Титор, доцент кафедры частного права ГУУ.
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Размеры вычетов
Согласно п. 1 ст. 218 НК РФ, стандартный налоговый вычет на налогоплательщика составляет:
- 3 000 рублей в месяц для инвалидов Великой Отечественной войны и других специальных категорий;
- 500 рублей в месяц для всех остальных, включая ветеранов боевых действий.
Как рассчитать
Чтобы понять, сколько можно сэкономить, необходимо умножить сумму вычета на количество месяцев, в течение которых гражданин получал доход. “Например, если вы имеете право на вычет 500 рублей и работали 12 месяцев, то общая сумма вычета за год составит 6 000 рублей (500 × 12)”, – говорит Евгений Сивков.
© iStock.com / mizar_21984Подсчет финансов
© iStock.com / mizar_21984
Подсчет финансов. Архивное фото
Условия получения стандартного налогового вычета на себя
Для получения стандартного налогового вычета необходимо соответствовать следующим условиям:
- быть налоговым резидентом РФ;
- иметь официальный источник дохода, с которого уплачивается НДФЛ;
- подать заявление и необходимые документы в налоговую инспекцию.
Как получить стандартный налоговый вычет на себя
Светлана Титор отмечает, что стандартный налоговый вычет, как правило, оформляет работодатель. Для этого работнику достаточно предоставить документы, определяющие льготный статус гражданина, или свидетельства о рождении детей.
© iStock.com / PROMT8Подсчет финансов
© iStock.com / PROMT8
Подсчет финансов. Архивное фото
“Если по какой то причине работодатель не оформил стандартный налоговый вычет, то гражданин вправе самостоятельно обратиться в налоговые органы для его получения. Достаточно подать декларацию по форме 3-НДФЛ, где указать суммы дохода и суммы необлагаемого дохода (вычеты), приложить подтверждающие льготу документы”, – уточняет эксперт.
Куда обращаться
Для получения стандартного налогового вычета можно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, подать документы через личный кабинет на сайте ФНС России или прийти к работодателю.
Работа налоговой инспекции в Москве. Архивное фото
● Через работодателя. Нужно подать заявление в бухгалтерию, работодатель учтет вычет при расчете зарплаты и уменьшит удерживаемый НДФЛ.
● Через налоговую инспекцию. “Если не успели оформить вычет через работодателя, заполните декларацию 3-НДФЛ и подайте ее в налоговую по месту жительства. По результатам рассмотрения вам вернут излишне уплаченные налоги”, – говорит Евгений Сивков.
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Необходимые документы
Для получения стандартного налогового вычета необходимо подать заявление в произвольной форме, приложить к нему копии документов, подтверждающих право на вычет (например, об инвалидности для льготных категорий), при оформлении вычета через налоговую добавить декларацию по форме 3-НДФЛ.
Светлана Титор отмечает, что декларацию 3-НДФЛ удобно подать через личный кабинет налогоплательщика физического лица. “В нем декларация заполняется полуавтоматически, то есть, все необходимые цифры по доходу и вычету рассчитывает система, достаточно указать свой льготный статус или наличие детей. Декларацию также можно подать через систему Госуслуг или МФЦ”, – поясняет эксперт.
Порядок подачи заявления
Для подачи заявления на получение вычета следует подготовить все необходимые документы, заполнить заявление и подать их в налоговую инспекцию или через личный кабинет на сайте ФНС.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители в инспекции Федеральной налоговой службы РФ . Архивное фото
Сроки
Сроки рассмотрения заявления о предоставлении стандартного налогового вычета составляют до 30 дней с момента подачи документов в налоговую инспекцию. Если все документы оформлены правильно, гражданин получит уведомление о предоставлении вычета, а работодатель начнет применять его со следующего месяца. Сроки рассмотрения документов могут быть увеличены до трех месяцев с момента подачи.
Мнение эксперта
“Получение налогового вычета – это доступная и простая процедура, которая позволяет снизить налоговую нагрузку на граждан. Однако важно помнить, что необходимо соблюдать все правила и предоставлять корректные документы”, – говорит Юрий Митин. Эксперт рекомендует следить за изменениями в налоговом законодательстве, так как условия и размеры вычетов могут обновляться.
“3нание своих налоговых прав и использование предоставленных государством льгот – важная составляющая финансовой грамотности. Не стесняйтесь обращаться за консультацией к специалистам, если у вас возникли вопросы, связанные с налогообложением”, – говорит Евгений Сивков.
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