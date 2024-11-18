https://ria.ru/20241118/nalogovyy_vychet-1984257461.html

Вычет на налогоплательщика: кто имеет право и как оформить

Вычет на налогоплательщика: сумма, как подать документы, как получить

Вычет на налогоплательщика: кто имеет право и как оформить

Стандартный вычет на налогоплательщика позволяет уменьшить размер подоходного налога. Право на него имеет большинство работающих граждан – налоговых резидентов... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:07

2024-11-18T10:07

2024-11-18T10:07

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Стандартный вычет на налогоплательщика позволяет уменьшить размер подоходного налога. Право на него имеет большинство работающих граждан – налоговых резидентов РФ. Как получить налоговый вычет на себя, как подать документ через работодателя или личный кабинет ФНС, на какую сумму можно рассчитывать, – в материале РИА Новости.Вычет на налогоплательщикаНалоговый вычет на налогоплательщика – сумма, на которую при наличии оснований уменьшается облагаемая налогом база (доход, с которого взимается налог), что позволяет снизить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ).Евгений Сивков, кандидат экономических наук, налоговый консультант уточняет, что налоговый вычет на налогоплательщика – это своего рода “налоговая скидка”, предоставляемая государством. Он позволяет уменьшить размер подоходного налога, который нужно заплатить.Кому положенПравом на оформление налогового вычета обладают граждане, которые уплачивают подоходный налог по ставке 13% и являются налоговыми резидентами РФ. Юрий Митин, практикующий судебный юрист, управляющий партнер юридической компании "Интеллектуальная защита" поясняет, что вычет может получить любой гражданин, который официально трудоустроен, уплачивает НДФЛ и проживает на территории Российской Федерации не менее 183 дней в течение календарного года.“Стандартный налоговый вычет на себя означает, что гражданин не обязан платить НДФЛ с определенной части своего дохода. Однако такое освобождение предоставлено не каждому. Льготные категории, имеющие право на стандартный налоговый вычет определены ст. 218 Налогового Кодекса РФ”, – комментирует Светлана Титор, доцент кафедры частного права ГУУ.Размеры вычетовСогласно п. 1 ст. 218 НК РФ, стандартный налоговый вычет на налогоплательщика составляет:Как рассчитатьЧтобы понять, сколько можно сэкономить, необходимо умножить сумму вычета на количество месяцев, в течение которых гражданин получал доход. “Например, если вы имеете право на вычет 500 рублей и работали 12 месяцев, то общая сумма вычета за год составит 6 000 рублей (500 × 12)”, – говорит Евгений Сивков.Условия получения стандартного налогового вычета на себяДля получения стандартного налогового вычета необходимо соответствовать следующим условиям:Как получить стандартный налоговый вычет на себяСветлана Титор отмечает, что стандартный налоговый вычет, как правило, оформляет работодатель. Для этого работнику достаточно предоставить документы, определяющие льготный статус гражданина, или свидетельства о рождении детей.“Если по какой то причине работодатель не оформил стандартный налоговый вычет, то гражданин вправе самостоятельно обратиться в налоговые органы для его получения. Достаточно подать декларацию по форме 3-НДФЛ, где указать суммы дохода и суммы необлагаемого дохода (вычеты), приложить подтверждающие льготу документы”, – уточняет эксперт.Куда обращатьсяДля получения стандартного налогового вычета можно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, подать документы через личный кабинет на сайте ФНС России или прийти к работодателю.● Через работодателя. Нужно подать заявление в бухгалтерию, работодатель учтет вычет при расчете зарплаты и уменьшит удерживаемый НДФЛ.● Через налоговую инспекцию. “Если не успели оформить вычет через работодателя, заполните декларацию 3-НДФЛ и подайте ее в налоговую по месту жительства. По результатам рассмотрения вам вернут излишне уплаченные налоги”, – говорит Евгений Сивков.Необходимые документыДля получения стандартного налогового вычета необходимо подать заявление в произвольной форме, приложить к нему копии документов, подтверждающих право на вычет (например, об инвалидности для льготных категорий), при оформлении вычета через налоговую добавить декларацию по форме 3-НДФЛ.Светлана Титор отмечает, что декларацию 3-НДФЛ удобно подать через личный кабинет налогоплательщика физического лица. “В нем декларация заполняется полуавтоматически, то есть, все необходимые цифры по доходу и вычету рассчитывает система, достаточно указать свой льготный статус или наличие детей. Декларацию также можно подать через систему Госуслуг или МФЦ”, – поясняет эксперт.Порядок подачи заявленияДля подачи заявления на получение вычета следует подготовить все необходимые документы, заполнить заявление и подать их в налоговую инспекцию или через личный кабинет на сайте ФНС.СрокиСроки рассмотрения заявления о предоставлении стандартного налогового вычета составляют до 30 дней с момента подачи документов в налоговую инспекцию. Если все документы оформлены правильно, гражданин получит уведомление о предоставлении вычета, а работодатель начнет применять его со следующего месяца. Сроки рассмотрения документов могут быть увеличены до трех месяцев с момента подачи.Мнение эксперта“Получение налогового вычета – это доступная и простая процедура, которая позволяет снизить налоговую нагрузку на граждан. Однако важно помнить, что необходимо соблюдать все правила и предоставлять корректные документы”, – говорит Юрий Митин. Эксперт рекомендует следить за изменениями в налоговом законодательстве, так как условия и размеры вычетов могут обновляться.“3нание своих налоговых прав и использование предоставленных государством льгот – важная составляющая финансовой грамотности. Не стесняйтесь обращаться за консультацией к специалистам, если у вас возникли вопросы, связанные с налогообложением”, – говорит Евгений Сивков.

https://ria.ru/20241029/nalogovyy_vychet-1980701338.html

https://ria.ru/20241024/siluanov-1979815334.html

https://ria.ru/20241006/vyplaty-1976574865.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги