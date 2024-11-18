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Глава МВД Армении подал в отставку - РИА Новости, 18.11.2024
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14:39 18.11.2024 (обновлено: 14:52 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/mvd-1984400209.html
Глава МВД Армении подал в отставку
Глава МВД Армении подал в отставку - РИА Новости, 18.11.2024
Глава МВД Армении подал в отставку
Пресс-служба МВД Армении подтвердила отставку главы ведомства Ваге Казаряна. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:39
2024-11-18T14:52
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армения
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-служба МВД Армении подтвердила отставку главы ведомства Ваге Казаряна. "Подтверждаю, что министр подал заявление от отставке", - заявил государственному агентству "Арменпресс" пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян. В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что попросил ряд высокопоставленных должностных лиц покинуть свои посты. Имен увольняемых чиновников он не назвал. В воскресенье армянские СМИ сообщили, что Пашинян принял решение уволить министра внутренних дел Казаряна, председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна, председателя комитета госдоходов Рустама Бадасяна, министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна. В понедельник о своей отставке заявили глава высшего судебного совета Карен Андреасян и руководитель антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян. На заседании правительства 15 ноября Пашинян выразил недовольство работой силовых структур.
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РИА Новости
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в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Глава МВД Армении подал в отставку

МВД Армении подтвердило отставку главы ведомства Ваге Казаряна

© Фото : Официальный сайт полиции Республики АрменияВаге Казарян
Ваге Казарян - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Официальный сайт полиции Республики Армения
Ваге Казарян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-служба МВД Армении подтвердила отставку главы ведомства Ваге Казаряна.
"Подтверждаю, что министр подал заявление от отставке", - заявил государственному агентству "Арменпресс" пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян.
В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что попросил ряд высокопоставленных должностных лиц покинуть свои посты. Имен увольняемых чиновников он не назвал.
В воскресенье армянские СМИ сообщили, что Пашинян принял решение уволить министра внутренних дел Казаряна, председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна, председателя комитета госдоходов Рустама Бадасяна, министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна. В понедельник о своей отставке заявили глава высшего судебного совета Карен Андреасян и руководитель антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян.
На заседании правительства 15 ноября Пашинян выразил недовольство работой силовых структур.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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