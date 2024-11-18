https://ria.ru/20241118/mvd-1984400209.html

Глава МВД Армении подал в отставку

Глава МВД Армении подал в отставку - РИА Новости, 18.11.2024

Глава МВД Армении подал в отставку

Пресс-служба МВД Армении подтвердила отставку главы ведомства Ваге Казаряна. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:39

2024-11-18T14:39

2024-11-18T14:52

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-служба МВД Армении подтвердила отставку главы ведомства Ваге Казаряна. "Подтверждаю, что министр подал заявление от отставке", - заявил государственному агентству "Арменпресс" пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян. В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что попросил ряд высокопоставленных должностных лиц покинуть свои посты. Имен увольняемых чиновников он не назвал. В воскресенье армянские СМИ сообщили, что Пашинян принял решение уволить министра внутренних дел Казаряна, председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна, председателя комитета госдоходов Рустама Бадасяна, министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна. В понедельник о своей отставке заявили глава высшего судебного совета Карен Андреасян и руководитель антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян. На заседании правительства 15 ноября Пашинян выразил недовольство работой силовых структур.

https://ria.ru/20241114/pashinyan-1983748977.html

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в мире, армения, никол пашинян