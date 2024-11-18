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Музеи Кремля открыли выставку о дворцовых переворотах в Российской империи - РИА Новости, 18.11.2024
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Музейные маршруты России
 
15:32 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/muzeikremlya-1984408567.html
Музеи Кремля открыли выставку о дворцовых переворотах в Российской империи
Музеи Кремля открыли выставку о дворцовых переворотах в Российской империи - РИА Новости, 18.11.2024
Музеи Кремля открыли выставку о дворцовых переворотах в Российской империи
Музеи Московского Кремля представили выставку "Наследие Петра Великого" о дворцовых переворотах в Российской империи, в нее вошло более 250 экспонатов, сообщили РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:32
2024-11-18T15:32
музейные маршруты россии
российская империя
москва
екатерина i
павел i
петр i
московский кремль (музей-заповедник)
елена гагарина
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Музеи Московского Кремля представили выставку "Наследие Петра Великого" о дворцовых переворотах в Российской империи, в нее вошло более 250 экспонатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.&quot;В Музеях Московского Кремля начала работу выставка &quot;Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи&quot;, посвященная историческим событиям послепетровской эпохи. Экспозиция объединила более 250 экспонатов из 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. Она рассказывает о судьбах правителей России, наследников Петра Великого, от первой российской императрицы Екатерины I до императора Павла I, ставшего последним монархом эпохи дворцовых переворотов. Посетители также узнают о придворных интригах с участием князя Меншикова, графа Остермана и клана Долгоруковых и влиянии российский военных на ход битвы за власть в XVIII веке&quot;, - рассказали в пресс-службе.В экспозицию вошли знаменитые исторические документы, такие как изданный Петром I Устав о наследии престола 1722 года, по которому была отменена традиционная передача престола к старшему наследнику мужского пола, Завещание ("Тестамент") императрицы Екатерины I 1727 года, а также "Кондиции" императрицы Анны Иоанновны 1730 года, "Цифирная" таблица – ключ для расшифровки секретной переписки 1744 года – и отменивший действие петровского указа Акт о престолонаследии, лично зачитанный и обнародованный императором Павлом I в день своей коронации 5 апреля 1797 года.Выставка также познакомит гостей с живописными портретами и гравюрами участников событий, оружием, гвардейской униформой, медалями в честь восшествия на престол, а также монетами, часть из которых была переделана из денежных знаков, созданных при правлении свергнутого предшественника.Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Московский Кремль является не только хранилищем артефактов, но и символическим памятником российской государственности – в этом особое значение самого музея и его выставочных проектов.&quot;Сегодня в залах Музеев Московского Кремля перед нами предстают редчайшие артефакты, представляющие один из самых сложных и интересных периодов нашей истории – эпоху династических кризисов и борьбы за престол. Подлинные документы, личные вещи властителей, регалии, мундиры несут на себе отпечаток личной судьбы их владельцев и вместе с тем раскрывают масштаб событий, сотрясающих Российскую империю в XVIII веке&quot;, – сказала глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.В свою очередь генеральный директор музея Елена Гагарина подчеркнула, что выставка является первым музейным проектом, посвященным всестороннему осмыслению эпохи дворцовых переворотов в истории России. Организаторы выставки уделили внимание не только претендентам на престол, но и тем, кто оставался за кулисами этих событий, но при этом сыграл в них ключевые роли.Экспозиция будет открыта для посетителей до 23 февраля 2025 года.
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российская империя, москва, екатерина i, павел i, петр i, московский кремль (музей-заповедник), елена гагарина
Музейные маршруты России, Российская империя, Москва, Екатерина I, Павел I, Петр I, Московский Кремль (музей-заповедник), Елена Гагарина

Музеи Кремля открыли выставку о дворцовых переворотах в Российской империи

© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
Выставка Наследие Петра Великого в Музеях Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Музеи Московского Кремля представили выставку "Наследие Петра Великого" о дворцовых переворотах в Российской империи, в нее вошло более 250 экспонатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
«

"В Музеях Московского Кремля начала работу выставка "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи", посвященная историческим событиям послепетровской эпохи. Экспозиция объединила более 250 экспонатов из 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. Она рассказывает о судьбах правителей России, наследников Петра Великого, от первой российской императрицы Екатерины I до императора Павла I, ставшего последним монархом эпохи дворцовых переворотов. Посетители также узнают о придворных интригах с участием князя Меншикова, графа Остермана и клана Долгоруковых и влиянии российский военных на ход битвы за власть в XVIII веке", - рассказали в пресс-службе.

© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
Выставка Наследие Петра Великого в Музеях Московского Кремля
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
Выставка Наследие Петра Великого в Музеях Московского Кремля
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
Выставка Наследие Петра Великого в Музеях Московского Кремля
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
3 из 3
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
1 из 3
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
2 из 3
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
3 из 3
В экспозицию вошли знаменитые исторические документы, такие как изданный Петром I Устав о наследии престола 1722 года, по которому была отменена традиционная передача престола к старшему наследнику мужского пола, Завещание ("Тестамент") императрицы Екатерины I 1727 года, а также "Кондиции" императрицы Анны Иоанновны 1730 года, "Цифирная" таблица – ключ для расшифровки секретной переписки 1744 года – и отменивший действие петровского указа Акт о престолонаследии, лично зачитанный и обнародованный императором Павлом I в день своей коронации 5 апреля 1797 года.
Выставка также познакомит гостей с живописными портретами и гравюрами участников событий, оружием, гвардейской униформой, медалями в честь восшествия на престол, а также монетами, часть из которых была переделана из денежных знаков, созданных при правлении свергнутого предшественника.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
Выставка Наследие Петра Великого в Музеях Московского Кремля
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
Выставка Наследие Петра Великого в Музеях Московского Кремля
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
Выставка Наследие Петра Великого в Музеях Московского Кремля
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
Выставка Наследие Петра Великого в Музеях Московского Кремля
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
4 из 4
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
1 из 4
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
2 из 4
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
3 из 4
Выставка "Наследие Петра Великого" в Музеях Московского Кремля
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
4 из 4
Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Московский Кремль является не только хранилищем артефактов, но и символическим памятником российской государственности – в этом особое значение самого музея и его выставочных проектов.
«

"Сегодня в залах Музеев Московского Кремля перед нами предстают редчайшие артефакты, представляющие один из самых сложных и интересных периодов нашей истории – эпоху династических кризисов и борьбы за престол. Подлинные документы, личные вещи властителей, регалии, мундиры несут на себе отпечаток личной судьбы их владельцев и вместе с тем раскрывают масштаб событий, сотрясающих Российскую империю в XVIII веке", – сказала глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.

В свою очередь генеральный директор музея Елена Гагарина подчеркнула, что выставка является первым музейным проектом, посвященным всестороннему осмыслению эпохи дворцовых переворотов в истории России. Организаторы выставки уделили внимание не только претендентам на престол, но и тем, кто оставался за кулисами этих событий, но при этом сыграл в них ключевые роли.
Экспозиция будет открыта для посетителей до 23 февраля 2025 года.
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Музейные маршруты РоссииРоссийская империяМоскваЕкатерина IПавел IПетр IМосковский Кремль (музей-заповедник)Елена Гагарина
 
 
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