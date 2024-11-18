Музеи Кремля открыли выставку о дворцовых переворотах в Российской империи

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Музеи Московского Кремля представили выставку "Наследие Петра Великого" о дворцовых переворотах в Российской империи, в нее вошло более 250 экспонатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ."В Музеях Московского Кремля начала работу выставка "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи", посвященная историческим событиям послепетровской эпохи. Экспозиция объединила более 250 экспонатов из 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. Она рассказывает о судьбах правителей России, наследников Петра Великого, от первой российской императрицы Екатерины I до императора Павла I, ставшего последним монархом эпохи дворцовых переворотов. Посетители также узнают о придворных интригах с участием князя Меншикова, графа Остермана и клана Долгоруковых и влиянии российский военных на ход битвы за власть в XVIII веке", - рассказали в пресс-службе.В экспозицию вошли знаменитые исторические документы, такие как изданный Петром I Устав о наследии престола 1722 года, по которому была отменена традиционная передача престола к старшему наследнику мужского пола, Завещание ("Тестамент") императрицы Екатерины I 1727 года, а также "Кондиции" императрицы Анны Иоанновны 1730 года, "Цифирная" таблица – ключ для расшифровки секретной переписки 1744 года – и отменивший действие петровского указа Акт о престолонаследии, лично зачитанный и обнародованный императором Павлом I в день своей коронации 5 апреля 1797 года.Выставка также познакомит гостей с живописными портретами и гравюрами участников событий, оружием, гвардейской униформой, медалями в честь восшествия на престол, а также монетами, часть из которых была переделана из денежных знаков, созданных при правлении свергнутого предшественника.Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Московский Кремль является не только хранилищем артефактов, но и символическим памятником российской государственности – в этом особое значение самого музея и его выставочных проектов."Сегодня в залах Музеев Московского Кремля перед нами предстают редчайшие артефакты, представляющие один из самых сложных и интересных периодов нашей истории – эпоху династических кризисов и борьбы за престол. Подлинные документы, личные вещи властителей, регалии, мундиры несут на себе отпечаток личной судьбы их владельцев и вместе с тем раскрывают масштаб событий, сотрясающих Российскую империю в XVIII веке", – сказала глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.В свою очередь генеральный директор музея Елена Гагарина подчеркнула, что выставка является первым музейным проектом, посвященным всестороннему осмыслению эпохи дворцовых переворотов в истории России. Организаторы выставки уделили внимание не только претендентам на престол, но и тем, кто оставался за кулисами этих событий, но при этом сыграл в них ключевые роли.Экспозиция будет открыта для посетителей до 23 февраля 2025 года.
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Музеи Московского Кремля представили выставку "Наследие Петра Великого" о дворцовых переворотах в Российской империи, в нее вошло более 250 экспонатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ.
«
"В Музеях Московского Кремля начала работу выставка "Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи", посвященная историческим событиям послепетровской эпохи. Экспозиция объединила более 250 экспонатов из 14 крупнейших музеев, архивов и библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. Она рассказывает о судьбах правителей России, наследников Петра Великого, от первой российской императрицы Екатерины I до императора Павла I, ставшего последним монархом эпохи дворцовых переворотов. Посетители также узнают о придворных интригах с участием князя Меншикова, графа Остермана и клана Долгоруковых и влиянии российский военных на ход битвы за власть в XVIII веке", - рассказали в пресс-службе.
В экспозицию вошли знаменитые исторические документы, такие как изданный Петром I Устав о наследии престола 1722 года, по которому была отменена традиционная передача престола к старшему наследнику мужского пола, Завещание ("Тестамент") императрицы Екатерины I 1727 года, а также "Кондиции" императрицы Анны Иоанновны 1730 года, "Цифирная" таблица – ключ для расшифровки секретной переписки 1744 года – и отменивший действие петровского указа Акт о престолонаследии, лично зачитанный и обнародованный императором Павлом I в день своей коронации 5 апреля 1797 года.
Выставка также познакомит гостей с живописными портретами и гравюрами участников событий, оружием, гвардейской униформой, медалями в честь восшествия на престол, а также монетами, часть из которых была переделана из денежных знаков, созданных при правлении свергнутого предшественника.
Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что Московский Кремль является не только хранилищем артефактов, но и символическим памятником российской государственности – в этом особое значение самого музея и его выставочных проектов.
«
"Сегодня в залах Музеев Московского Кремля перед нами предстают редчайшие артефакты, представляющие один из самых сложных и интересных периодов нашей истории – эпоху династических кризисов и борьбы за престол. Подлинные документы, личные вещи властителей, регалии, мундиры несут на себе отпечаток личной судьбы их владельцев и вместе с тем раскрывают масштаб событий, сотрясающих Российскую империю в XVIII веке", – сказала глава ведомства, слова которой цитирует пресс-служба.
В свою очередь генеральный директор музея Елена Гагарина подчеркнула, что выставка является первым музейным проектом, посвященным всестороннему осмыслению эпохи дворцовых переворотов в истории России. Организаторы выставки уделили внимание не только претендентам на престол, но и тем, кто оставался за кулисами этих событий, но при этом сыграл в них ключевые роли.
Экспозиция будет открыта для посетителей до 23 февраля 2025 года.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.