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Заболевшие кишечной инфекцией в школе в Москве получили помощь - РИА Новости, 18.11.2024
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16:14 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/moskva-1984417787.html
Заболевшие кишечной инфекцией в школе в Москве получили помощь
Заболевшие кишечной инфекцией в школе в Москве получили помощь - РИА Новости, 18.11.2024
Заболевшие кишечной инфекцией в школе в Москве получили помощь
Обратившиеся в поликлинику после выявления кишечной инфекции в московской школе получили амбулаторную помощь, без госпитализации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:14
2024-11-18T16:14
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обратившиеся в поликлинику после выявления кишечной инфекции в московской школе получили амбулаторную помощь, без госпитализации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 в Москве из-за случаев кишечной инфекции, на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек. В Управлении Роспотребнадзора по Москве уточнили, что у заболевших по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса второго типа. "На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. Помощь оказана амбулаторно, без госпитализации", - отметили в ведомстве. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Заболевшие кишечной инфекцией в школе в Москве получили помощь

Заболевшие кишечной инфекцией в московской школе получили амбулаторную помощь

© iStock.com / BoylosoДевушка в больничной палате
Девушка в больничной палате - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© iStock.com / Boyloso
Девушка в больничной палате. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обратившиеся в поликлинику после выявления кишечной инфекции в московской школе получили амбулаторную помощь, без госпитализации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 в Москве из-за случаев кишечной инфекции, на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек. В Управлении Роспотребнадзора по Москве уточнили, что у заболевших по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса второго типа.
"На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. Помощь оказана амбулаторно, без госпитализации", - отметили в ведомстве.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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