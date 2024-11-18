https://ria.ru/20241118/moskva-1984417787.html

Заболевшие кишечной инфекцией в школе в Москве получили помощь

Заболевшие кишечной инфекцией в школе в Москве получили помощь - РИА Новости, 18.11.2024

Заболевшие кишечной инфекцией в школе в Москве получили помощь

Обратившиеся в поликлинику после выявления кишечной инфекции в московской школе получили амбулаторную помощь, без госпитализации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:14

2024-11-18T16:14

2024-11-18T16:14

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обратившиеся в поликлинику после выявления кишечной инфекции в московской школе получили амбулаторную помощь, без госпитализации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Роспотребнадзор приостановил работу школы №1512 в Москве из-за случаев кишечной инфекции, на момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек. В Управлении Роспотребнадзора по Москве уточнили, что у заболевших по результатам исследований клинического материала выявлен РНК норовируса второго типа. "На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов. Помощь оказана амбулаторно, без госпитализации", - отметили в ведомстве. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956241324.html

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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)