https://ria.ru/20241118/moskva-1984397682.html

Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади

Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади - РИА Новости, 18.11.2024

Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади

ГУМ-каток на Красной площади в Москве начнет работать с 6 декабря, открытие состоится 5 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:29

2024-11-18T14:29

2024-11-18T14:40

общество

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток на Красной площади в Москве начнет работать с 6 декабря, открытие состоится 5 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка. "Открытие катка планируется 5 декабря. С 6 декабря он будет доступен для всех", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241005/katok-1976559279.html

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