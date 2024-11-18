Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 18.11.2024 (обновлено: 14:40 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/moskva-1984397682.html
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади - РИА Новости, 18.11.2024
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади
ГУМ-каток на Красной площади в Москве начнет работать с 6 декабря, открытие состоится 5 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:29
2024-11-18T14:40
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912859658_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_45c25dec38a2ab820ea7979df584845f.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток на Красной площади в Москве начнет работать с 6 декабря, открытие состоится 5 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка. "Открытие катка планируется 5 декабря. С 6 декабря он будет доступен для всех", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241005/katok-1976559279.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912859658_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_375dba4997d041d75b4b9edad136468a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади

ГУМ-каток на Красной площади начнет работу с 6 декабря

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве
Посетители на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посетители на открытии ГУМ-Катка на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток на Красной площади в Москве начнет работать с 6 декабря, открытие состоится 5 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка.
"Открытие катка планируется 5 декабря. С 6 декабря он будет доступен для всех", - рассказали в пресс-службе.
Подготовка льда на катке на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
На ВДНХ начали монтировать каток
5 октября, 21:29
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала