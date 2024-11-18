https://ria.ru/20241118/moskva-1984397682.html
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади - РИА Новости, 18.11.2024
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади
ГУМ-каток на Красной площади в Москве начнет работать с 6 декабря, открытие состоится 5 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:29
2024-11-18T14:29
2024-11-18T14:40
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток на Красной площади в Москве начнет работать с 6 декабря, открытие состоится 5 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка. "Открытие катка планируется 5 декабря. С 6 декабря он будет доступен для всех", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241005/katok-1976559279.html
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общество, москва
Стало известно, когда заработает ГУМ-каток на Красной площади
ГУМ-каток на Красной площади начнет работу с 6 декабря