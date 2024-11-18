https://ria.ru/20241118/moskva-1984373335.html

В Москве таксист выстрелил по посигналившему ему автобусу

В Москве таксист выстрелил по посигналившему ему автобусу - РИА Новости, 18.11.2024

В Москве таксист выстрелил по посигналившему ему автобусу

Полиция задержала таксиста, выстрелившего по автобусу на севере Москвы, предположительно, из пневматического оружия за то, что его водитель ему посигналил,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:06

2024-11-18T13:06

2024-11-18T13:20

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Полиция задержала таксиста, выстрелившего по автобусу на севере Москвы, предположительно, из пневматического оружия за то, что его водитель ему посигналил, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В дежурную часть полиции обратился 48-летний водитель автобуса и сообщил, что, когда он следовал по маршруту в районе проезда Дежнева, управлявший такси мужчина выстрелил по автобусу и скрылся. Предположительно, выстрел был произведён из пневматического оружия. В результате происшествия пассажиры и водитель общественного транспорта не пострадали. У автобуса повреждено левое стекло водительской кабины. "Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Медведково г. Москвы по горячим следам установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Ясном проезде. Им оказался 36-летний житель столицы", - говорится в сообщении. Мужчина был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Причиной своей агрессии задержанный назвал тот факт, что водитель автобуса ему якобы посигналил. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ (Вандализм). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241115/ural-1983910162.html

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происшествия, авто, россия, москва