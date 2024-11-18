https://ria.ru/20241118/minoborony-1984450728.html

Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки

Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки - РИА Новости, 18.11.2024

Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:47

2024-11-18T18:47

2024-11-18T18:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике. Об освобождении Новоалексеевки ведомство сообщило в своей сводке 18 ноября. На опубликованных кадрах показано, как военнослужащие при поддержке бронегруппы стремительно заходят в лесополосы и уничтожают противника в укреплениях. При этом расчёты ударных дронов, чтобы помочь штурмовикам двигаться вперёд, наносят поражение технике и живой силе противника, "В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте", - подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, в захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно, привезенные наемниками.

https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984415587.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР Кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР 2024-11-18T18:47 true PT1M40S

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф