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Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/minoborony-1984450728.html
Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки
Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки - РИА Новости, 18.11.2024
Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T18:47
2024-11-18T18:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике. Об освобождении Новоалексеевки ведомство сообщило в своей сводке 18 ноября. На опубликованных кадрах показано, как военнослужащие при поддержке бронегруппы стремительно заходят в лесополосы и уничтожают противника в укреплениях. При этом расчёты ударных дронов, чтобы помочь штурмовикам двигаться вперёд, наносят поражение технике и живой силе противника, "В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте", - подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, в захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно, привезенные наемниками.
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984415587.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР
Кадры освобождения Новоалексеевки в ДНР
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры освобождения Новоалексеевки

Минобороны опубликовало кадры боевой работы при освобождении Новоалексеевки

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Центр" при освобождении Новоалексеевки в Донецкой Народной Республике.
Об освобождении Новоалексеевки ведомство сообщило в своей сводке 18 ноября.
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На опубликованных кадрах показано, как военнослужащие при поддержке бронегруппы стремительно заходят в лесополосы и уничтожают противника в укреплениях. При этом расчёты ударных дронов, чтобы помочь штурмовикам двигаться вперёд, наносят поражение технике и живой силе противника,
"В результате активных и решительных действий военнослужащие заняли особо важные позиции и установили российский триколор в населенном пункте", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Кроме того, в захваченном подвале, где проживали боевики ВСУ, были обнаружены флаги с нацистской символикой и флаги иностранных государств, предположительно, привезенные наемниками.
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