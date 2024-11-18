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Минюст внес организации из США и Лихтенштейна в перечень нежелательных - РИА Новости, 18.11.2024
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11:22 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/minjust-1984352085.html
Минюст внес организации из США и Лихтенштейна в перечень нежелательных
Минюст внес организации из США и Лихтенштейна в перечень нежелательных - РИА Новости, 18.11.2024
Минюст внес организации из США и Лихтенштейна в перечень нежелательных
Министерство юстиции РФ внесло Международную ассоциацию интеллектуальных игр (IAIS) и "Организацию молодых президентов" (YPO) в перечень международных НПО, чья... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:22
2024-11-18T11:22
россия
сша
лихтенштейн
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло Международную ассоциацию интеллектуальных игр (IAIS) и "Организацию молодых президентов" (YPO) в перечень международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в России, следует из соответствующего ведомственного реестра. "Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS, Международная ассоциация интеллектуальных игр (Княжество Лихтенштейн)… Young Presidents Organization (YPO, "Организация молодых президентов") (США)", - указывается в перечне. Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность обеих организаций. В частности, в ведомстве пояснили, что IAIS, зарегистрированная в Лихтенштейне, объединяет более 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки. НПО фактически распространяет в сети информацию, направленную на дискредитацию руководства РФ, внешней и внутренней политики страны, задействована в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей. При этом в мероприятиях IAIS продолжают принимать участие иноагенты, а также члены иностранных НПО, признанных нежелательными в России, добавляется в релизе. А ключевой задачей "Организации молодых президентов" (YPO) в Генпрокуратуре назвали вовлечение в деятельность молодых бизнесменов для реализации социальных проектов с целью подготовки и воспитания будущих лидеров общественного мнения в интересах США. А одной из основных функций НПО является "перемещение молодых перспективных специалистов на Запад". Кроме того, деятельность YPO ориентирована на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе и закрыта от внешнего контроля.
https://ria.ru/20240819/fond-1966975412.html
https://ria.ru/20241108/npo-1982582237.html
россия
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лихтенштейн
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россия, сша, лихтенштейн, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, США, Лихтенштейн, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Минюст внес организации из США и Лихтенштейна в перечень нежелательных

Минюст внес IAIS и "Организацию молодых президентов" в список нежелательных НПО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло Международную ассоциацию интеллектуальных игр (IAIS) и "Организацию молодых президентов" (YPO) в перечень международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в России, следует из соответствующего ведомственного реестра.
"Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS, Международная ассоциация интеллектуальных игр (Княжество Лихтенштейн)… Young Presidents Organization (YPO, "Организация молодых президентов") (США)", - указывается в перечне.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Деятельность "Фонда Клуни за справедливость" признали нежелательной
19 августа, 08:05
Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность обеих организаций.
В частности, в ведомстве пояснили, что IAIS, зарегистрированная в Лихтенштейне, объединяет более 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки. НПО фактически распространяет в сети информацию, направленную на дискредитацию руководства РФ, внешней и внутренней политики страны, задействована в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей.
При этом в мероприятиях IAIS продолжают принимать участие иноагенты, а также члены иностранных НПО, признанных нежелательными в России, добавляется в релизе.
А ключевой задачей "Организации молодых президентов" (YPO) в Генпрокуратуре назвали вовлечение в деятельность молодых бизнесменов для реализации социальных проектов с целью подготовки и воспитания будущих лидеров общественного мнения в интересах США. А одной из основных функций НПО является "перемещение молодых перспективных специалистов на Запад". Кроме того, деятельность YPO ориентирована на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе и закрыта от внешнего контроля.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В России признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA
8 ноября, 08:26
 
РоссияСШАЛихтенштейнГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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