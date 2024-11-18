Минюст внес организации из США и Лихтенштейна в перечень нежелательных
Минюст внес IAIS и "Организацию молодых президентов" в список нежелательных НПО
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло Международную ассоциацию интеллектуальных игр (IAIS) и "Организацию молодых президентов" (YPO) в перечень международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в России, следует из соответствующего ведомственного реестра.
"Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS, Международная ассоциация интеллектуальных игр (Княжество Лихтенштейн)… Young Presidents Organization (YPO, "Организация молодых президентов") (США)", - указывается в перечне.
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Ранее Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность обеих организаций.
В частности, в ведомстве пояснили, что IAIS, зарегистрированная в Лихтенштейне, объединяет более 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и родственных им игр из стран Европы, Азии и Северной Америки. НПО фактически распространяет в сети информацию, направленную на дискредитацию руководства РФ, внешней и внутренней политики страны, задействована в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных и деструктивных идей.
При этом в мероприятиях IAIS продолжают принимать участие иноагенты, а также члены иностранных НПО, признанных нежелательными в России, добавляется в релизе.
А ключевой задачей "Организации молодых президентов" (YPO) в Генпрокуратуре назвали вовлечение в деятельность молодых бизнесменов для реализации социальных проектов с целью подготовки и воспитания будущих лидеров общественного мнения в интересах США. А одной из основных функций НПО является "перемещение молодых перспективных специалистов на Запад". Кроме того, деятельность YPO ориентирована на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе и закрыта от внешнего контроля.