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Ни одно западное оружие не изменит ход спецоперации, заявили в МИД - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 18.11.2024 (обновлено: 20:11 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/mid-1984462389.html
Ни одно западное оружие не изменит ход спецоперации, заявили в МИД
Ни одно западное оружие не изменит ход спецоперации, заявили в МИД - РИА Новости, 18.11.2024
Ни одно западное оружие не изменит ход спецоперации, заявили в МИД
Никакое западное "чудо-оружие" не сможет повлиять на ход специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:57
2024-11-18T20:11
в мире
россия
киев
специальная военная операция на украине
владимир путин
сша
украина
мария захарова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Никакое западное "чудо-оружие" не сможет повлиять на ход специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никакое "чудо-оружие", на которое "молятся" Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО", - добавляется в сообщении.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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В мире, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, США, Украина, Мария Захарова, Джо Байден, НАТО
Ни одно западное оружие не изменит ход спецоперации, заявили в МИД

МИД: никакое западное "чудо-оружие" не повлияет на ход спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Никакое западное "чудо-оружие" не сможет повлиять на ход специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никакое "чудо-оружие", на которое "молятся" Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО", - добавляется в сообщении.
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Инфографика
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ПутинСШАУкраинаМария ЗахароваДжо БайденНАТО
 
 
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