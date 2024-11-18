Ни одно западное оружие не изменит ход спецоперации, заявили в МИД
МИД: никакое западное "чудо-оружие" не повлияет на ход спецоперации
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Никакое западное "чудо-оружие" не сможет повлиять на ход специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Никакое "чудо-оружие", на которое "молятся" Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО", - добавляется в сообщении.
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Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18