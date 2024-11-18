https://ria.ru/20241118/mid-1984462389.html

Ни одно западное оружие не изменит ход спецоперации, заявили в МИД

Ни одно западное оружие не изменит ход спецоперации, заявили в МИД - РИА Новости, 18.11.2024

Ни одно западное оружие не изменит ход спецоперации, заявили в МИД

Никакое западное "чудо-оружие" не сможет повлиять на ход специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:57

2024-11-18T19:57

2024-11-18T20:11

в мире

россия

киев

специальная военная операция на украине

владимир путин

сша

украина

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938139075_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_e8534b9058baa051635654e472674bdb.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Никакое западное "чудо-оружие" не сможет повлиять на ход специальной военной операции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Никакое "чудо-оружие", на которое "молятся" Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО", - добавляется в сообщении.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, владимир путин, сша, украина, мария захарова, джо байден, нато