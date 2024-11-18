https://ria.ru/20241118/mid-1984395354.html

В МИД прокомментировали гибель главреда курской газеты при атаке ВСУ

В МИД прокомментировали гибель главреда курской газеты при атаке ВСУ - РИА Новости, 18.11.2024

В МИД прокомментировали гибель главреда курской газеты при атаке ВСУ

Убийство главного редактора курской "Народной газеты" украинскими войсками является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:15

2024-11-18T14:15

2024-11-18T14:34

специальная военная операция на украине

россия

большесолдатский район

мария захарова

владимир зеленский

вооруженные силы украины

происшествия

курская область

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Убийство главного редактора курской "Народной газеты" украинскими войсками является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Владимира Зеленского, российские органы уже проводят следствие, направленное на привлечение к ответственности причастных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В воскресенье губернатор Алексей Смирнов сообщил, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погибла главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Она вывозила архивные дела редакции и хотела в новом материале рассказать об обстановке в районе. Также во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции, они были доставлены в больницу. В СК РФ РИА Новости сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. "Это хладнокровное убийство является очередным свидетельством уродливой и патологически преступной сущности режима Зеленского, его готовности применять кровавые террористические методы по отношению к мирному населению, представителям гражданских служб и сотрудникам СМИ. При этом за журналистами, освещающими события на передовой, укронацисты ведут настоящую охоту", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. Она отметила, что в этом году ВСУ не один раз наносили прицельные удары по представителям российских СМИ. "Череда жестоких расправ над российскими журналистами и покушений на их жизни является прямым следствием покрывательства этих преступлений западными кураторами нацистской клики в Киеве и их сознательного замалчивания профильными международными организациями и правозащитными структурами", - подчеркнула Захарова. "В настоящее время российские компетентные ведомства проводят следственные действия, направленные на установление и привлечение к предусмотренной законом ответственности всех представителей украинских вооруженных формирований, причастных к убийству Юлии Кузнецовой, квалифицированному как террористический акт", - заявила официальный представитель МИД РФ. Она отметила, что "все виновные в убийстве российской журналистки понесут заслуженное и неотвратимое наказание". "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юлии Кузнецовой, которая погибла, выполняя свой профессиональный долг. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления и быстрого восстановления", - говорится в комментарии Захаровой.Официальный представитель МИД РФ напомнила, что недавно опубликованный проект доклада гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле игнорирует официально представленные российской стороной данные о погибших за 2022-2023 годы журналистах."Эта публикация станет предметом детального разбора в ходе намеченной на 21-22 ноября 34-й сессии межправительственного совета Международной программы развития коммуникации... В этом же ряду – циничные заявления представителей Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). По их утверждениям, отсутствие реакции со стороны верховного комиссара и различных спецпроцедур Совета ООН по правам человека на многочисленные факты преступлений против российских журналистов вызвано тем, что Россия "не предоставила доступ" для подтверждения этих сведений", - сказала Захарова.По её словам, сама постановка вопроса о непредоставлении доступа не выдерживает критики."Текст официального запроса УВКПЧ на посещение его сотрудниками Курской области был составлен в провокационном и политически ангажированном ключе – мол, будут расследоваться нарушения прав человека "в результате реагирования Украиной на вооруженную агрессию России". То есть даже намеков на объективный и беспристрастный подход априори не просматривалось. Не говоря уже о том, что свои "расследования" УВКПЧ проводит по разработанной им самим методике, когда пострадавшим задаются вопросы, подводящие к "нужным" для управления ответам", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240827/gosduma-1968810914.html

https://ria.ru/20241116/spetsoperatsiya-1984187966.html

россия

большесолдатский район

курская область

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россия, большесолдатский район, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, происшествия, курская область