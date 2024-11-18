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Ряд стран подливают масло в огонь украинского кризиса, заявили в КНР - РИА Новости, 18.11.2024
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11:36 18.11.2024 (обновлено: 11:39 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/mid-1984355479.html
Ряд стран подливают масло в огонь украинского кризиса, заявили в КНР
Ряд стран подливают масло в огонь украинского кризиса, заявили в КНР - РИА Новости, 18.11.2024
Ряд стран подливают масло в огонь украинского кризиса, заявили в КНР
Позиция Пекина по содействию мирным переговорам резко контрастирует с практикой некоторых стран, которые "подливают масло" в огонь украинского кризиса, заявил... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:36
2024-11-18T11:39
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Позиция Пекина по содействию мирным переговорам резко контрастирует с практикой некоторых стран, которые "подливают масло" в огонь украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Во время брифинга один из журналистов попросил дипломата прокомментировать сообщения о том, что Китай якобы сотрудничает с Россией в производстве военных дронов. Журналист также попросил ответить, будут ли соответствующие дроны применяться в конфликте на Украине. "Китай всегда занимал осмотрительную и ответственную позицию в вопросе экспорта военной продукции, никогда не поставлял летальное оружие сторонам конфликта и всегда строго контролировал военные беспилотники и дроны двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста. Дипломат подчеркнул, что китайская сторона надеется на то, что соответствующие страны и лица не будут спекулировать, клеветать и очернять Китай без фактической основы. Линь Цзянь отметил, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, активно содействовал миру и переговорам. "Это резко контрастирует с практикой применения двойных стандартов и подливания масла в огонь украинского кризиса со стороны некоторых стран", - добавил он.
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в мире, китай, пекин, россия
В мире, Китай, Пекин, Россия
Ряд стран подливают масло в огонь украинского кризиса, заявили в КНР

МИД КНР: позиция Пекина по мирным переговорам контрастирует с практикой стран

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Позиция Пекина по содействию мирным переговорам резко контрастирует с практикой некоторых стран, которые "подливают масло" в огонь украинского кризиса, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Во время брифинга один из журналистов попросил дипломата прокомментировать сообщения о том, что Китай якобы сотрудничает с Россией в производстве военных дронов. Журналист также попросил ответить, будут ли соответствующие дроны применяться в конфликте на Украине.
"Китай всегда занимал осмотрительную и ответственную позицию в вопросе экспорта военной продукции, никогда не поставлял летальное оружие сторонам конфликта и всегда строго контролировал военные беспилотники и дроны двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста.
Дипломат подчеркнул, что китайская сторона надеется на то, что соответствующие страны и лица не будут спекулировать, клеветать и очернять Китай без фактической основы.
Линь Цзянь отметил, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому кризису, активно содействовал миру и переговорам. "Это резко контрастирует с практикой применения двойных стандартов и подливания масла в огонь украинского кризиса со стороны некоторых стран", - добавил он.
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