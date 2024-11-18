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Фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат в России
Фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 18.11.2024
Фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат в России
Новый полнометражный фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат, заработав 138,4 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:15
2024-11-18T04:15
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новый полнометражный фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат, заработав 138,4 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустилась кинокартина "Любовь Советского Союза" со сборами в 113,4 миллиона рублей. Третью позицию заняла премьера сиквела культового фильма Ридли Скотта "Гладиатор 2". В странах СНГ без России и Белоруссии киносборы составили 82,5 миллиона рублей. С четвертого места стартовала премьера хоррора с Хью Грантом "Еретик", сборы составили 81 миллион рублей. Сказка "Огниво" замкнула пятерку лидеров, собрав 75,5 миллиона рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, снг, ридли скотт, хью грант, кино, кинотеатры, кинопрокат, фильмы
Россия, СНГ, Ридли Скотт, Хью Грант, кино, Кинотеатры, Кинопрокат, фильмы
Фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат в России
"Манюня: Приключения в деревне" собрал 138,4 миллиона рублей в РФ и СНГ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новый полнометражный фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат, заработав 138,4 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место опустилась кинокартина "Любовь Советского Союза" со сборами в 113,4 миллиона рублей.
Третью позицию заняла премьера сиквела культового фильма Ридли Скотта "Гладиатор 2". В странах СНГ без России и Белоруссии киносборы составили 82,5 миллиона рублей.
С четвертого места стартовала премьера хоррора с Хью Грантом "Еретик", сборы составили 81 миллион рублей.
Сказка "Огниво" замкнула пятерку лидеров, собрав 75,5 миллиона рублей.