https://ria.ru/20241118/manyunya-1984309283.html

Фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат в России

Фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 18.11.2024

Фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат в России

Новый полнометражный фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат, заработав 138,4 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:15

2024-11-18T04:15

2024-11-18T04:17

россия

снг

ридли скотт

хью грант

кино

кинотеатры

кинопрокат

фильмы

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новый полнометражный фильм "Манюня: Приключения в деревне" возглавил кинопрокат, заработав 138,4 миллиона рублей в РФ и СНГ за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место опустилась кинокартина "Любовь Советского Союза" со сборами в 113,4 миллиона рублей. Третью позицию заняла премьера сиквела культового фильма Ридли Скотта "Гладиатор 2". В странах СНГ без России и Белоруссии киносборы составили 82,5 миллиона рублей. С четвертого места стартовала премьера хоррора с Хью Грантом "Еретик", сборы составили 81 миллион рублей. Сказка "Огниво" замкнула пятерку лидеров, собрав 75,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241025/filmy-1980094934.html

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россия, снг, ридли скотт, хью грант, кино, кинотеатры, кинопрокат, фильмы