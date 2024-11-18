В Финляндии забили тревогу из-за отчаянного плана Запада по Украине

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Малинен: Запад хочет эскалировать конфликт на Украине до инаугурации Трампа
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Запад хочет обострить конфликт на Украине до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Самый большой риск, с которым мы сталкиваемся, заключается в том, что "Глубинное государство" в НАТО и Пентагоне осуществит масштабную эскалацию на Украине до того, как Трамп вступит в должность 20 января. Похоже, мы уже на этом пути", — говорится в публикации.
"Самый большой риск, с которым мы сталкиваемся, заключается в том, что "Глубинное государство" в НАТО и Пентагоне осуществит масштабную эскалацию на Украине до того, как Трамп вступит в должность 20 января. Похоже, мы уже на этом пути", — говорится в публикации.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Le Figaro.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Президент Владимир Путин заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.