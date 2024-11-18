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Житель Магадана получил два года за оправдание терроризма в соцсетях - РИА Новости, 18.11.2024
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07:35 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/magadan-1984319160.html
Житель Магадана получил два года за оправдание терроризма в соцсетях
Житель Магадана получил два года за оправдание терроризма в соцсетях - РИА Новости, 18.11.2024
Житель Магадана получил два года за оправдание терроризма в соцсетях
Военный суд в Магадане признал жителя города виновным в оправдании терроризма и приговорил его к 2 годам лишения свободы за публикацию материалов, положительно... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:35
2024-11-18T07:35
происшествия
магадан
россия
украина
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МАГАДАН, 18 ноя - РИА Новости. Военный суд в Магадане признал жителя города виновным в оправдании терроризма и приговорил его к 2 годам лишения свободы за публикацию материалов, положительно оценивающих деятельность террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В Магадане 1-м Восточным окружным военным судом к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима и запретом трехлетнего использования интернета приговорен местный 40-летний житель Тупиков Игорь Константинович... В период 2023 года Тупиков публиковал в социальных сетях материалы, положительно освещающие деятельность запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"*, участвующей в боевых действиях на стороне Украины в ходе специальной военной операции", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что оперативную разработку Тупикова провели оперативники пограничной службы ФСБ России в Магадане. Суд признал его виновным в "Публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241114/sud-1983743137.html
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происшествия, магадан, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Магадан, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Магадана получил два года за оправдание терроризма в соцсетях

Магаданцу грозит два года за положительную оценку "Легиона "Свобода России"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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МАГАДАН, 18 ноя - РИА Новости. Военный суд в Магадане признал жителя города виновным в оправдании терроризма и приговорил его к 2 годам лишения свободы за публикацию материалов, положительно оценивающих деятельность террористической организации "Легион "Свобода России"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В Магадане 1-м Восточным окружным военным судом к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима и запретом трехлетнего использования интернета приговорен местный 40-летний житель Тупиков Игорь Константинович... В период 2023 года Тупиков публиковал в социальных сетях материалы, положительно освещающие деятельность запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"*, участвующей в боевых действиях на стороне Украины в ходе специальной военной операции", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что оперативную разработку Тупикова провели оперативники пограничной службы ФСБ России в Магадане. Суд признал его виновным в "Публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма".
*Запрещенная в России террористическая организация
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ПроисшествияМагаданРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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